চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনে ৬ থেকে ১৬ গ্রেডে চাকরি

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের হাসপাতালে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ষষ্ঠ থেকে ১৬তম গ্রেডের ১১ ক্যাটাগরিতে ২৫ জনকে নেওয়া হবে। আবেদন শুরু হয়েছে ১২ আগস্ট। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস ডিগ্রি। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এফসিপিএস/এমএস/এমসিপিএস/সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে। চিকিৎসক হিসেবে ন্যূনতম ৭ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা, (গ্রেড-৬)।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস ডিগ্রি। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এফসিপিএস/ এমএস/ ডিজিও/এমসিপিএস/ সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে। চিকিৎসক হিসেবে ন্যূনতম ৭ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা, (গ্রেড-৬)।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস ডিগ্রি। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এফসিপিএস/এমডি/ডি-কার্ড/সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে। চিকিৎসক হিসেবে ন্যূনতম ৭ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা, (গ্রেড-৬)।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস ডিগ্রি। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এফসিপিএস/ এমডি/এমসিপিএস/ সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে। চিকিৎসক হিসেবে ন্যূনতম ৭ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা, (গ্রেড-৬)।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস ডিগ্রি। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এফসিপিএস/এমডি/ ডিএ/সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে। চিকিৎসক হিসেবে ন্যূনতম ৭ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা, (গ্রেড-৬)।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস ডিগ্রি। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এফসিপিএস/ এমডি/ ডিসিএইচ/এমসিপিএস/ সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে। চিকিৎসক হিসেবে ন্যূনতম ৭ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা, (গ্রেড-৬)।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিডিএস ডিগ্রিসহ ১ বছরের ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ।
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা, (গ্রেড-৯)।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: নার্সিংয়ে স্নাতক অথবা ডিপ্লোমা ইন নার্সিং বা ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স অ্যান্ড মিডওয়াইফারি সার্টিফিকেট এবং বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল কর্তৃক নিবন্ধিত।
বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা, (গ্রেড-১১)।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি/সমমান পাসসহ সরকার স্বীকৃত ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ন্যূনতম ৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্স সম্পন্ন।
বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা, (গ্রেড-১১)।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি/ সমমান পাসসহ সরকার স্বীকৃত ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ন্যূনতম ৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্স সম্পন্ন।
বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা, (গ্রেড-১১)
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি/ সমমানের সার্টিফিকেট। ইসিজি-সংক্রান্ত কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা।
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা, (গ্রেড-১৬)
বয়সসীমা: ১-৬ নম্বর পদের বয়সসীমা সর্বোচ্চ ৪৫ বছর। ৭-১১ নম্বর পদের বয়সসীমা সর্বোচ্চ ৩২ হবে।
আবেদন ফি: ১-৭ নম্বর পদের আবেদন ফি ২০০ টাকা। ৮-১০ নম্বর পদের আবেদন ফি ১৫০ টাকা এবং ১১ নম্বর পদের আবেদন ফি ১০০ টাকা।
আবেদনের নিয়ম: পরীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।
আবেদনের সময়সীমা: অনলাইনে আবেদন গ্রহণ শেষ: ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬, রাত ১২টা।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
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