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রাজনীতি

বিএনপির স্থায়ী কমিটিতে রিজভী-আমানসহ ৪ নতুন মুখ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৬, ১৫: ৪৪
বিএনপির স্থায়ী কমিটিতে রিজভী-আমানসহ ৪ নতুন মুখ
(ওপর বাঁ থেকে) রুহুল কবির রিজভী আহমেদ ও মো. আমান উল্লাহ আমান। (নিচে বাঁ থেকে) ফরহাদ হালিম ও মো. ইসমাইল জবিউল্লাহ। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) স্থানীয় কমিটিতে সদস্য হিসেবে চারজনকে মনোনীত করা হয়েছে। আজ শনিবার দলটির সহদপ্তর সম্পাদক মুহম্মদ মুনির হোসেনের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে দলের সাংগঠনিক গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিম্নোক্ত নেতৃবৃন্দকে বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটিতে সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে।’

১. অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী আহমেদ

২. মো. আমান উল্লাহ আমান

৩. ফরহাদ হালিম

৪. মো. ইসমাইল জবিউল্লাহ

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ‘বিএনপি আশা প্রকাশ করে যে উল্লিখিত নেতৃবৃন্দ তাঁদের মেধা ও বিচক্ষণতার দ্বারা সুচিন্তিত পরামর্শের মাধ্যমে সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরামে দল ও জনগণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে অবদান রাখবেন।’

বিষয়:

কমিটিবিএনপিরুহুল কবির রিজভীবাংলাদেশের রাজনীতি
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