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নিটল-নিলয় গ্রুপ কর্মী নেবে, রয়েছে সপ্তাহে দুই দিন ছুটিসহ নানা সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
নিটল-নিলয় গ্রুপ কর্মী নেবে, রয়েছে সপ্তাহে দুই দিন ছুটিসহ নানা সুবিধা
প্রতীকী ছবি

নিটল-নিলয় গ্রুপ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি টেকনিক্যাল সাপোর্ট বিভাগে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: টেকনিক্যাল সাপোর্ট (নিটল সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড)।

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ।

পদসংখ্যা: একটি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, স্থাপত্যে ব্যাচেলর অব সায়েন্স (বিএসসি)।

অভিজ্ঞতা: ৩–৫ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।

বয়সসীমা: কমপক্ষে ২০ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: যাতায়াত ভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, সাপ্তাহিক দুটি ছুটি, মোবাইল বিল, ভ্রমণ ভাতা, দুপুরের খাবারের সুবিধা, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি এবং দুটি উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস।

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