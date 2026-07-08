Ajker Patrika
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পান্না গ্রুপে নিয়োগ দিচ্ছে, প্রভিডেন্ট ফান্ডসহ রয়েছে নানা সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
পান্না গ্রুপে নিয়োগ দিচ্ছে, প্রভিডেন্ট ফান্ডসহ রয়েছে নানা সুবিধা
প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বহুজাতিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান পান্না গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটি অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড ফিন্যান্স বিভাগে ‘ম্যানেজার/সিনিয়র ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ৬ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগের নাম: অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড ফিন্যান্স।

পদের নাম: ম্যানেজার/সিনিয়র ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: একটি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ/বিবিএ অথবা অ্যাকাউন্টিং/ফিন্যান্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: ৮–১০ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

বয়স: ৩০–৪৫ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা, ফরিদপুর।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, মোবাইল বিল, দুপুরের খাবারের সুবিধা, দুটি উৎসব বোনাস এবং কোম্পানির নীতি অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৬ আগস্ট, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

বিষয়:

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