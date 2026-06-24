Ajker Patrika
বেসরকারি

প্রাণ গ্রুপে নিয়োগ, বয়স ২৪ হলেই আবেদন

চাকরি ডেস্ক 
প্রাণ গ্রুপে নিয়োগ, বয়স ২৪ হলেই আবেদন

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রাণ গ্রুপ জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের করপোরেট সেলস বিভাগে ‘এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ২৩ জুলাই পর্যন্ত।

বিভাগ: করপোরেট সেলস।

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

অভিজ্ঞতা: উল্লেখ নেই।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: ২৪–৩০ বছর।

কর্মস্থল: চট্টগ্রাম, ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে

আবেদনের শেষ সময়: ২৩ জুলাই, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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