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গণপূর্ত অধিদপ্তরে ১৭৭ পদে চাকরি

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ০১ আগস্ট ২০২৬, ১৫: ৪৯
গণপূর্ত অধিদপ্তরে ১৭৭ পদে চাকরি

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনে গণপূর্ত অধিদপ্তরে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ১৩তম থেকে ২০তম গ্রেডের ছয়টি ক্যাটাগরিতে মোট ১৭৭ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হবে আগামী ২ আগস্ট থেকে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবে।

১. পদের নাম: স্টেনোগ্রাফার/স্টেনোগ্রাফার কাম-কম্পিউটার অপারেটর।

পদসংখ্যা: ৬টি (গ্রেড-১৩)

যোগ্যতা: স্নাতক/সমমানের পাস। কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতা। বাংলা ও ইংরেজি সাঁটলিপির গতি মিনিটে যথাক্রমে ৫০ ও ৮০ শব্দ/মিনিট এবং বাংলা ও ইংরেজি টাইপিং গতি প্রতি মিনিটে যথাক্রমে ২৫ ও ৩০ শব্দ।

বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।

২. পদের নাম: ইমাম।

পদসংখ্যা: ৩টি (গ্রেড-১৪)

যোগ্যতা: কামিল/দাওরায়ে হাদিস অথবা আরবি/ইসলামিক বিষয়ে স্নাতক। হাদিস ও ফিকহে জ্ঞান, কিরাত পাঠে দক্ষতা, সুন্নতের অনুসারী এবং বিবাহিত হতে হবে। ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়ে লেখালেখি ও বক্তব্য দিতে দক্ষ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার।

বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

৩. পদের নাম: স্টেনোটাইপিস্ট/স্টেনোটাইপিস্ট কাম-কম্পিউটার অপারেটর।

পদসংখ্যা: ৬টি (গ্রেড-১৪)

যোগ্যতা: স্নাতক/সমমানের পাস। কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতা। বাংলা ও ইংরেজি সাঁটলিপির গতি প্রতি মিনিটে যথাক্রমে ৪৫ ও ৭০ শব্দ এবং বাংলা ও ইংরেজি টাইপিং গতি প্রতি মিনিটে যথাক্রমে ২৫ ও ৩০ শব্দ।

বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

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৪. পদের নাম: নকশাকার।

পদসংখ্যা: ৩৬টি (গ্রেড-১৫)

যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পাস এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ড্রাফটিং সনদ। অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার।

বেতন স্কেল: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা।

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৫. পদের নাম: ভিটি অ্যাটেনডেন্ট।

পদসংখ্যা: ৩টি

যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পাস এবং সরকার স্বীকৃত ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট/টিটিসি থেকে ট্রেড ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স উত্তীর্ণ।

বেতন স্কেল: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৫)।

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৬. পদের নাম: অফিস সহায়ক/এমএলএসএস।

পদসংখ্যা: ১২৩টি (গ্রেড-২০)।

যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০) টাকা।

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বয়সসীমা: ১ আগস্ট ২০২৬ তারিখে বয়স সর্বনিম্ন ১৮ থেকে সর্বোচ্চ ৩২ বছর হতে হবে। বিভাগীয় প্রার্থীদের বয়সসীমা ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য। বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ২ বছর চাকরিতে নিয়োজিত থাকতে হবে।

আবেদন ফি: ১ থেকে ৫ নম্বর পদের আবেদন ফি টেলিটক সার্ভিস চার্জসহ মোট ১১২ টাকা। ৬ নম্বর পদের আবেদন ফি টেলিটক সার্ভিস চার্জসহ মোট ৫৬ টাকা। তবে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থীদের সকল গ্রেডের জন্য আবেদন ফি ৫৬ টাকা।

আবেদনের নিয়ম: পরীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ আগস্ট, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

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