Ajker Patrika
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ইস্টার্ন ব্যাংকে ট্রেইনি অফিসার পদে চাকরি

চাকরি ডেস্ক 
ইস্টার্ন ব্যাংকে ট্রেইনি অফিসার পদে চাকরি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি। ব্যাংকটির কার্ডস অ্যাকুইজিশন বিভাগে ‘ট্রেইনি অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। এ পদে কতজন নিয়োগ দেওয়া হবে, তা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়নি।

পদের নাম: ট্রেইনি অফিসার

বিভাগ: কার্ডস অ্যাকুইজিশন

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক পাস

আবেদনের শেষ সময়: ৮ আগস্ট ২০২৬।

আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের জন্য এই লিংকে প্রবেশ করতে হবে।

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