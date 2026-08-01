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বিএসইসিতে ১৮ পদে নিয়োগ, আবেদন শেষ ১০ আগস্ট

চাকরি ডেস্ক 
বিএসইসিতে ১৮ পদে নিয়োগ, আবেদন শেষ ১০ আগস্ট

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ৯ম থেকে ২০তম গ্রেডের আটটি ক্যাটাগরিতে মোট ১৮টি শূন্য পদে জনবল নিয়োগ দেবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, প্রার্থীর বয়স ২১ জুলাই ২০২৬ তারিখে সর্বোচ্চ ৩২ বছর হতে হবে।

আবেদন ফি ১ থেকে ৩ নম্বর পদের জন্য ২২৩ টাকা, ৪ থেকে ৭ নম্বর পদের জন্য ১১২ টাকা এবং ৮ নম্বর পদের জন্য ৫৬ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

আগ্রহী প্রার্থীদের টেলিটকের নির্ধারিত ওয়েবসাইট -এ প্রবেশ করে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে।

অনলাইনে আবেদন করা যাবে আগামী ১০ আগস্ট ২০২৬ রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত।

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