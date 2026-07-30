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বেসরকারি

মদিনা গ্রুপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আবেদন অনলাইনে

চাকরি ডেস্ক 
মদিনা গ্রুপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আবেদন অনলাইনে
প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান মদিনা গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটি তাদের সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট বিভাগে ‘ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ২৮ আগস্ট পর্যন্ত।

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বিভাগ: সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট।

পদের নাম: ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাস্টার্স। স্নাতক/সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট, বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ইঞ্জিনিয়ারিং বা সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়; এমবিএ অগ্রাধিকারযোগ্য।

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অভিজ্ঞতা: ৬–১০ বছর।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

বয়সসীমা: ৩০-৩৫ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা (ধানমন্ডি)।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৮ আগস্ট, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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