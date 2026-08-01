বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ, শুরু ১১ আগস্ট

৫০তম বিসিএসের প্রথম পর্যায়ের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। আগামী ১১ আগস্ট থেকে এই মৌখিক পরীক্ষা শুরু হবে।
পিএসসির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) মাসুমা আফরীন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, লিখিত পরীক্ষায় সাময়িকভাবে উত্তীর্ণ ৬ হাজার ১৬৫ জন প্রার্থীর মধ্যে প্রথম পর্যায়ে সাধারণ ক্যাডারের ১ হাজার ৪৭০ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হবে।
বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, মৌখিক পরীক্ষা ১১ থেকে ২৪ আগস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের প্রধান কার্যালয়, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে।
মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রার্থীদের কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে নির্ধারিত অনলাইন ফরম ডাউনলোড করে পূরণ করতে হবে। পাশাপাশি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রস্তুত রাখতে হবে।
মৌখিক পরীক্ষার বিস্তারিত সময়সূচি, রোল নম্বরভিত্তিক তালিকা এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা পিএসসির প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে পাওয়া যাবে।
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