Ajker Patrika
En
সরকারি

তিতাস গ্যাসে ১৩৫ পদে চাকরি এইচএসসি পাসেই আবেদন

চাকরি ডেস্ক 
তিতাস গ্যাসে ১৩৫ পদে চাকরি এইচএসসি পাসেই আবেদন

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসি জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ১৩তম থেকে ১৮তম গ্রেডের চারটি ক্যাটাগরিতে মোট ১৩৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

১. পদের নাম ও সংখ্যা: করণিক ২৮টি (গ্রেড-১৬)

যোগ্যতা: ন্যূনতম এইচএসসি পাস এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১ বছরের অভিজ্ঞতা।

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

২. পদের নাম ও সংখ্যা: হিসাব সহকারী ৪৯টি (গ্রেড-১৩)

যোগ্যতা: ন্যূনতম এইচএসসি পাসসহ (বাণিজ্য) হিসাব/অডিট/অর্থ বিষয়ে কমপক্ষে ৪ বছরের অভিজ্ঞতা।

বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।

৩. পদের নাম ও সংখ্যা: উন্নয়নকারী ৪১টি

যোগ্যতা: বিজ্ঞানে এসএসসি পাসসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১ বছরের অভিজ্ঞতা।

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)।

৪. পদের নাম ও সংখ্যা: সাহায্যকারী ১৭টি

যোগ্যতা: বিজ্ঞানে এসএসসি পাসসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১ বছরের অভিজ্ঞতা।

নিয়োগ দিচ্ছে নগদ, থাকছে সপ্তাহে ২ দিন ছুটিসহ উৎসব বোনাসনিয়োগ দিচ্ছে নগদ, থাকছে সপ্তাহে ২ দিন ছুটিসহ উৎসব বোনাস

বেতন স্কেল: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা (গ্রেড-১৮)।

বয়সসীমা: ১৬ জুলাই ২০২৬ তারিখে প্রার্থীর বয়স সর্বনিম্ন ১৮ থেকে সর্বোচ্চ ৩২ বছর হতে হবে।

আবেদন ফি: ১৩তম থেকে ১৬তম গ্রেডের আবেদন ফি ১১২ টাকা। ১৮তম গ্রেডের আবেদন ফি ৫৬টাকা। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থীদের সকল গ্রেডের জন্য আবেদন ফি ৫৬ টাকা।

মদিনা গ্রুপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আবেদন অনলাইনেমদিনা গ্রুপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আবেদন অনলাইনে

আবেদনের নিয়ম: পরীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রার্থীরা tgtdplc.teletalk.com.bd লিংকে গিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২১ আগস্ট, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

কর্মী নেবে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক, স্নাতক পাসেই আবেদনকর্মী নেবে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক, স্নাতক পাসেই আবেদন

আরও পড়ুন:

বিষয়:

চাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরিনির্বাচিত চাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত