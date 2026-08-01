তিতাস গ্যাসে ১৩৫ পদে চাকরি এইচএসসি পাসেই আবেদন

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসি জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ১৩তম থেকে ১৮তম গ্রেডের চারটি ক্যাটাগরিতে মোট ১৩৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
১. পদের নাম ও সংখ্যা: করণিক ২৮টি (গ্রেড-১৬)
যোগ্যতা: ন্যূনতম এইচএসসি পাস এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১ বছরের অভিজ্ঞতা।
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
২. পদের নাম ও সংখ্যা: হিসাব সহকারী ৪৯টি (গ্রেড-১৩)
যোগ্যতা: ন্যূনতম এইচএসসি পাসসহ (বাণিজ্য) হিসাব/অডিট/অর্থ বিষয়ে কমপক্ষে ৪ বছরের অভিজ্ঞতা।
বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
৩. পদের নাম ও সংখ্যা: উন্নয়নকারী ৪১টি
যোগ্যতা: বিজ্ঞানে এসএসসি পাসসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১ বছরের অভিজ্ঞতা।
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)।
৪. পদের নাম ও সংখ্যা: সাহায্যকারী ১৭টি
যোগ্যতা: বিজ্ঞানে এসএসসি পাসসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১ বছরের অভিজ্ঞতা।
বেতন স্কেল: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা (গ্রেড-১৮)।
বয়সসীমা: ১৬ জুলাই ২০২৬ তারিখে প্রার্থীর বয়স সর্বনিম্ন ১৮ থেকে সর্বোচ্চ ৩২ বছর হতে হবে।
আবেদন ফি: ১৩তম থেকে ১৬তম গ্রেডের আবেদন ফি ১১২ টাকা। ১৮তম গ্রেডের আবেদন ফি ৫৬টাকা। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থীদের সকল গ্রেডের জন্য আবেদন ফি ৫৬ টাকা।
আবেদনের নিয়ম: পরীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রার্থীরা tgtdplc.teletalk.com.bd লিংকে গিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২১ আগস্ট, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
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