Ajker Patrika
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নিয়োগ দিচ্ছে নগদ, থাকছে সপ্তাহে ২ দিন ছুটিসহ উৎসব বোনাস

চাকরি ডেস্ক 
নিয়োগ দিচ্ছে নগদ, থাকছে সপ্তাহে ২ দিন ছুটিসহ উৎসব বোনাস

নগদ লিমিটেড জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের অডিট অ্যান্ড প্রোডাক্ট লাইফসাইকেল ম্যানেজমেন্ট বিভাগে ‘সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৮ আগস্ট পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগের নাম: অডিট অ্যান্ড প্রোডাক্ট লাইফসাইকেল ম্যানেজমেন্ট।

পদের নাম: সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ।

পদসংখ্যা: দুটি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ব্যবসায় প্রশাসন বা সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে বিশেষীকরণ। এমবিএ/মাস্টার্স ডিগ্রিকে অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

অভিজ্ঞতা: ৩–৫ বছর।

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরে ১৯৭ পদে নিয়োগকারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরে ১৯৭ পদে নিয়োগ

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

বয়স: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনে চাকরিসিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনে চাকরি

অন্যান্য সুবিধা: মোবাইল বিল, উৎসব বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড, সাপ্তাহিক ২ দিন ছুটি, স্বাস্থ্য/মেডিকেল বিমার সুবিধা রয়েছে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৮ আগস্ট, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম।

বিষয়:

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