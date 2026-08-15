জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটে ২ কোর্সে ভর্তির আবেদন শুরু

জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটে চার সপ্তাহ মেয়াদি দুটি প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তির আবেদন শুরু হয়েছে। সরকারি ব্যয়ে আগামী ৯ সেপ্টেম্বর থেকে ‘ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড বিজনেস কমিউনিকেশন’ এবং ‘সেফ ফুড প্রোডাকশন অ্যান্ড ফুড প্রিজারভেশন’ কোর্স দুটি শুরু হবে।
১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সী এবং ন্যূনতম এইচএসসি পাস যুবক-যুবতীরা এসব আবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ নিতে পারবেন। প্রশিক্ষণ চলাকালে প্রশিক্ষণ ফি, আবাসন, আপ্যায়ন ও নির্ধারিত হারে যাতায়াত ভাতা সরকারি ব্যয়ে দেওয়া হবে।
আগ্রহী প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র ও পাসপোর্ট সাইজের ছবি দিয়ে আগামী ২৯ আগস্টের মধ্যে নির্ধারিত লিংকে আবেদন করতে হবে। আবেদন ফি হিসেবে ১০০ টাকা দিতে হবে। ভর্তির সময় ৫০০ টাকা ভর্তি ফি এবং ১ হাজার টাকা ফেরতযোগ্য জামানত দিতে হবে।
নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা আগামী ৩ সেপ্টেম্বর জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।
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