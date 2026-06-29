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স্নাতক পাসে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে চাকরি, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২৯ জুন ২০২৬, ১৪: ০৭
স্নাতক পাসে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে চাকরি, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটি তাদের অ্যাকাউন্টস, কমপ্লায়েন্স অ্যান্ড রিপোর্টিং, এনআরবি বিভাগে ‘অ্যাকাউন্টস অফিসার/অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ৫ জুলাই পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: অ্যাকাউন্টস, কমপ্লায়েন্স অ্যান্ড রিপোর্টিং, এনআরবি

পদের নাম: অ্যাকাউন্টস অফিসার/অফিসার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে।

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অভিজ্ঞতা: উল্লেখ নেই। অভিজ্ঞতা ছাড়াও প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

স্নাতক পাসে কর্মী নেবে মধুমতি ব্যাংক, মাসিক বেতন ৭০ হাজারস্নাতক পাসে কর্মী নেবে মধুমতি ব্যাংক, মাসিক বেতন ৭০ হাজার

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে লিংকে প্রবেশ করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৫ জুলাই, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস

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