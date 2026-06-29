স্নাতক পাসে কর্মী নেবে মধুমতি ব্যাংক, মাসিক বেতন ৭০ হাজার

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মধুমতি ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ব্রাঞ্চ লেভেল (ইও-এফএভিপি) বিভাগে ‘ট্রেড সার্ভিসেস’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১৯ জুলাই পর্যন্ত।
বিভাগ: ব্রাঞ্চ লেভেল (ইও-এফএভিপি)।
পদের নাম: ট্রেড সার্ভিসেস।
পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি পাস।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৪ বছর।
চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।
কর্মক্ষেত্র: অফিস।
বয়সসীমা: কমপক্ষে ৩০ বছর।
কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।
বেতন: ৭০,০০০ টাকা (মাসিক)।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৯ জুলাই ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
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