Ajker Patrika
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ব্যাংক

স্নাতক পাসে কর্মী নেবে মধুমতি ব্যাংক, মাসিক বেতন ৭০ হাজার

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২৯ জুন ২০২৬, ০৯: ৪২
স্নাতক পাসে কর্মী নেবে মধুমতি ব্যাংক, মাসিক বেতন ৭০ হাজার
প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মধুমতি ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ব্রাঞ্চ লেভেল (ইও-এফএভিপি) বিভাগে ‘ট্রেড সার্ভিসেস’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১৯ জুলাই পর্যন্ত।

বিভাগ: ব্রাঞ্চ লেভেল (ইও-এফএভিপি)।

পদের নাম: ট্রেড সার্ভিসেস।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি পাস।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৪ বছর।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

বয়সসীমা: কমপক্ষে ৩০ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: ৭০,০০০ টাকা (মাসিক)।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৯ জুলাই ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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বিষয়:

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