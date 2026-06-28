মুগুর মেরে বাবাকে হত্যা, ছেলে গ্রেপ্তার

রাজশাহীর চন্দ্রিমা থানার মেহেরচণ্ডী দক্ষিণপাড়া এলাকায় বাবাকে মুগুর দিয়ে হত্যার অভিযোগে ছেলে রাকিব উর রহমানকে (২২) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল শনিবার দিবাগত মধ্যরাতে রাজধানী ঢাকার মধ্য পাইকপাড়ার গ্রীণভিউ আবাসিক এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে র্যাব। আজ রোববার বিকেলে র্যাব-৫ এ তথ্য জানায়।
র্যাব-৫-এর রাজশাহী সদর কোম্পানি এবং র্যাব-৪-এর সিপিএসসি মিরপুর-১-এর একটি দল যৌথভাবে অভিযানটি চালায় বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
গত ২২ জুন ছেলের মুগুরের আঘাতে প্রাণ হারান অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক রেজাউল করিম (৬০)।
র্যাব জানায়, সেদিন সকাল সাড়ে ৯টার দিকে রাকিব চাকরির পরীক্ষা দিতে ঢাকায় যাওয়ার জন্য বাবার কাছে টাকা চান। এ সময় রেজাউল করিম তাকে তার মায়ের কাছ থেকে টাকা নিতে বলেন।
টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। একপর্যায়ে রেজাউল করিম তার স্ত্রীকে মারধর শুরু করলে পাশে থাকা রাকিব মুগুর দিয়ে বাবার মাথায় সজোরে আঘাত করেন বলে জানায় র্যাব। পরে মোটরসাইকেল নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান তিনি।
স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় রেজাউল করিমকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
এ ঘটনায় আঞ্জুরা বেগম নগরের চন্দ্রিমা থানায় ছেলের বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।
র্যাব জানায়, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তার রাকিব হত্যাকাণ্ডে নিজের সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার করেছেন। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে গ্রেপ্তার আসামিকে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
কুমিল্লা সিটি করপোরেশনের প্রশাসক ইউসুফ মোল্লা টিপু বলেছেন, ভিটামিন ‘এ’ শিশুদের অপুষ্টি প্রতিরোধ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি ও সুস্থ বিকাশ নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আজ রোববার জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন-২০২৬ উপলক্ষে নগরীতে টিকাদান কর্মসূচির উদ্বোধনকালে তিনি এ কথা বলেন।১০ মিনিট আগে
নরসিংদীতে শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম—প্রায় সর্বত্রই সহজলভ্য হয়ে উঠেছে মাদক। জেলার ছয়টি উপজেলার পাশাপাশি চরাঞ্চলগুলোতেও ইয়াবা, গাঁজা, মদসহ বিভিন্ন ধরনের মাদকের অবাধ বিস্তার ঘটেছে বলে অভিযোগ উঠেছে...২১ মিনিট আগে
সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যাওয়া নান্দাইলের প্রবাসী রুহুল আমিনের মরদেহ ১৫ দিন পর দেশে আনা হয়েছে। রোববার সকালে ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলার বীর কামটখালী গ্রামে জানাজা শেষে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।২৯ মিনিট আগে
নীলফামারীর ডালিয়া পয়েন্টে তিস্তা নদীর পানি রোববার সন্ধ্যা ৬টায় বিপৎসীমার ৭ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। পাউবো জানিয়েছে, মধ্যরাত পর্যন্ত পানি আরও ৪ থেকে ৫ সেন্টিমিটার বাড়তে পারে। ডিমলা, জলঢাকা ও চরাঞ্চলের নিচু এলাকায় পানি ঢুকতে শুরু করেছে।৩১ মিনিট আগে