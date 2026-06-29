Ajker Patrika
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বেসরকারি

রূপায়ণ গ্রুপে স্নাতক পাসে চাকরি, রয়েছে নানা সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
রূপায়ণ গ্রুপে স্নাতক পাসে চাকরি, রয়েছে নানা সুবিধা
প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে রূপায়ণ গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটি তাদের সেলস (রিয়েল এস্টেট এক্সপেরিয়েন্স অনলি) বিভাগে ‘এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ২০ জুলাই পর্যন্ত।

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাস।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।

অভিজ্ঞতা: ৩-৪ বছর।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: ২৬-৩৫ বছর।

কর্মস্থল: কক্সবাজার, ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: যাতায়াত ভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, মোবাইল বিল, পারফরম্যান্স বোনাস, দুপুরের খাবারের সুবিধা, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, দুটি উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে লিংকে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ জুলাই, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

বিষয়:

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