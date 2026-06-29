রূপায়ণ গ্রুপে স্নাতক পাসে চাকরি, রয়েছে নানা সুবিধা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে রূপায়ণ গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটি তাদের সেলস (রিয়েল এস্টেট এক্সপেরিয়েন্স অনলি) বিভাগে ‘এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ২০ জুলাই পর্যন্ত।
পদের নাম: এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ।
পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাস।
চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।
অভিজ্ঞতা: ৩-৪ বছর।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বয়সসীমা: ২৬-৩৫ বছর।
কর্মস্থল: কক্সবাজার, ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
অন্যান্য সুবিধা: যাতায়াত ভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, মোবাইল বিল, পারফরম্যান্স বোনাস, দুপুরের খাবারের সুবিধা, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, দুটি উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।
আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে লিংকে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ২০ জুলাই, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
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