Ajker Patrika
English
বেসরকারি

এভারকেয়ার হাসপাতালে চাকরি, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
এভারকেয়ার হাসপাতালে চাকরি, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ
প্রতীকী ছবি

এভারকেয়ার হাসপাতাল ঢাকা জনবল নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের কার্ডিওলজি বিভাগে ‘রেসিডেন্ট মেডিকেল অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১১ জুলাই পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: কার্ডিওলজি।

পদের নাম: রেসিডেন্ট মেডিকেল অফিসার।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি পাস।

অভিজ্ঞতা: ১-২ বছর।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

কর্মক্ষেত্র: অফিস (হাসপাতাল)।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১১ জুলাই ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

আরও পড়ুন:

বিষয়:

নিয়োগএভারকেয়ারহাসপাতালচাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত