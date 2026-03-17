Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

কয়েক সেকেন্ডের জন্য বেঁচে যান মোজতবা খামেনি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৭ মার্চ ২০২৬, ২১: ০০
কয়েক সেকেন্ডের জন্য বেঁচে যান মোজতবা খামেনি
ইরানের ঘোষিত নতুন সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনি। ফাইল ছবি

ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনি মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য প্রাণে বেঁচে গেছেন—এমন দাবি উঠে এসেছে একটি ফাঁস হওয়া অডিও বার্তায়। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, একটি ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ঠিক আগে তিনি ‘বাগানে কিছু কাজ আছে’ বলে বাইরে বেরিয়ে যান আর সেই সময়ই তাঁর পরিবারের ওপর ভয়াবহ হামলার আঘাতটি আসে।

ডেইলি মেইলসহ একাধিক ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ফাঁস হওয়া অডিওটি এসেছে ইরানের প্রয়াত সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির দপ্তরের প্রটোকলপ্রধান মাযাহের হোসেইনির কাছ থেকে। তাঁর তথ্য অনুযায়ী, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি সকাল ৯টার দিকে রমজান উপলক্ষে পরিবারের সদস্যরা একত্রে ছিলেন। ঠিক সেই সময় মোজতবা খামেনি তাঁর স্ত্রী, সন্তান ও বাবা-মাকে জানিয়ে বাইরে যান।

হোসেইনির ভাষ্যটি এমন—‘আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি বাগানে কিছু করতে বাইরে যান। তিনি যখন বাইরে ছিলেন এবং সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছিলেন, ঠিক তখনই ভবনটিতে ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানে।’ এই হামলায় মোজতবার স্ত্রী মিসেস হাদ্দাদ ঘটনাস্থলেই নিহত হন। মোজতবা খামেনি পায়ে সামান্য আঘাত পান বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই হামলায় পুরো খামেনি পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করা হয়েছিল। সর্বোচ্চ নেতার দপ্তরের ভেতরে একাধিক স্থানে হামলার পরিকল্পনা ছিল যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের বাহিনীর। একটি স্থানে তিনটি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়েছিল বলে দাবি করা হয়েছে।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এ বিষয়ে অনিশ্চয়তা প্রকাশ করে বলেছেন—খামেনি বেঁচে আছেন কি না, তা পরিষ্কার নয়। তিনি বলেন, কেউ তাঁকে দেখেনি, যা অস্বাভাবিক। কেউ বলছে তিনি গুরুতর আহত, কেউ বলছে তাঁর একটি পা কেটে গেছে, আবার কেউ বলছে তিনি মারা গেছেন।

অন্যদিকে কুয়েতের সংবাদমাধ্যম আল-জারিদা দাবি করেছে, হামলার পর গুরুতর আহত অবস্থায় মোজতবা খামেনিকে গোপনে ইরান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। একটি রুশ সামরিক বিমানে করে তাঁকে মস্কোতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে ভ্লাদিমির পুতিনের একটি প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে অস্ত্রোপচার করা হয়।

তবে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি দাবি করেছেন, দেশের সর্বোচ্চ নেতা সুস্থ আছেন এবং পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন।

মোজতবাকে নতুন নেতা হিসেবে নির্বাচিত করা হলেও এখনো তিনি জনসমক্ষে আসেননি। প্রতিশোধের হুমকি দিয়ে একটি লিখিত বার্তা প্রকাশ করা হলেও ভিডিও বার্তায় তাঁকে দেখা যায়নি। এতে তাঁর শারীরিক অবস্থা ও অবস্থান নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে জল্পনা বেড়েছে।

বিষয়:

মধ্যপ্রাচ্যক্ষেপণাস্ত্রইরানইরান-ইসরায়েল সংঘাতআয়াতুল্লাহ আলী খামেনি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দুই বছরের কন্যাকে নিয়ে ২৩ তলা থেকে বাবার ঝাঁপ, দুজনেরই মৃত্যু

সব লঞ্চার ‘ধ্বংসের’ পরও এত ড্রোন-ক্ষেপণাস্ত্র কীভাবে ছুড়ছে ইরান, আর কত অবশিষ্ট

ইরান এতগুলো দেশে হামলা চালাবে ভাবিনি, আমরা হতবাক: ট্রাম্প

চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়া অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে বদলি

যুক্তরাষ্ট্রের ১৩ বিলিয়ন ডলারের রণতরিতে ৩০ ঘণ্টা ধরে আগুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ভিজিএফ চাল: ১০ কেজির বদলে মিলছে সাড়ে ৮ কেজি

ভিজিএফ চাল: ১০ কেজির বদলে মিলছে সাড়ে ৮ কেজি

চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়া অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে বদলি

চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়া অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে বদলি

সৈয়দপুরে সাবেক ছাত্রলীগ সভাপতির স্ত্রীর লাশ উদ্ধার

সৈয়দপুরে সাবেক ছাত্রলীগ সভাপতির স্ত্রীর লাশ উদ্ধার

কিশোরগঞ্জে জমির বিরোধে ব্যবসায়ী খুন

কিশোরগঞ্জে জমির বিরোধে ব্যবসায়ী খুন

বিশ্বকে আলোকিত করে শূন্য পকেটে নিঃসঙ্গ বিদায়

বিশ্বকে আলোকিত করে শূন্য পকেটে নিঃসঙ্গ বিদায়

সম্পর্কিত

ইরান যুদ্ধের প্রতিবাদে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল কাউন্টারটেররিজম সেন্টারের পরিচালকের পদত্যাগ

ইরান যুদ্ধের প্রতিবাদে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল কাউন্টারটেররিজম সেন্টারের পরিচালকের পদত্যাগ

কয়েক সেকেন্ডের জন্য বেঁচে যান মোজতবা খামেনি

কয়েক সেকেন্ডের জন্য বেঁচে যান মোজতবা খামেনি

ইরানে হামলায় নিহত স্কুলছাত্রীদের কবরের ছবিটি আসল নাকি নকল

ইরানে হামলায় নিহত স্কুলছাত্রীদের কবরের ছবিটি আসল নাকি নকল

এখনো ভোটার না হওয়া পরিচারিকাকেই কেন প্রার্থী করল বিজেপি

এখনো ভোটার না হওয়া পরিচারিকাকেই কেন প্রার্থী করল বিজেপি