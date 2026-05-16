মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে চাকরি, বয়স ২৩ হলেই আবেদন

বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসিতে (এমটিবি) জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার/ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৩ মে পর্যন্ত। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে।
পদের নাম: অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার/ম্যানেজার।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ব্যাচেলর অব বিজনেস স্টাডিজ (বিবিএস), মাস্টার অব বিজনেস স্টাডিজ (এমবিএস)। ব্যবসা/মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা/জনপ্রশাসন/অর্থনীতি বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পাস।
অভিজ্ঞতা: ৫ বছর।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।
বয়স: সর্বনিম্ন ২৩ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা।
আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৩ মে, ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
