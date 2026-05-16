যুক্তরাষ্ট্র-ইরান আলোচনা পুনরায় সচল করতে তেহরানে পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে থমকে যাওয়া শান্তি আলোচনা পুনরায় সচল করতে ইরানের রাজধানী তেহরানে পৌঁছেছেন পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নাকভি। ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতির মধ্যে দুই পক্ষের আলোচনা যখন প্রায় ভেস্তে যাওয়ার মুখে, ঠিক তখনই মধ্যস্থতাকারী হিসেবে পুনরায় এই তৎপরতা শুরু করেছে পাকিস্তান। আজ শনিবার ইরানি গণমাধ্যমগুলোর বরাত দিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা এএফপি।
ইরানের আধা সরকারি বার্তা সংস্থা তাসনিম নিউজ জানিয়েছে, আঞ্চলিক শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং মার্কিন-ইরান শান্তি আলোচনা এগিয়ে নেওয়ার অংশ হিসেবে দুই দিনের সফরে আজ ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানে এসে পৌঁছেছেন পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নাকভি। তেহরানে পৌঁছালে মহসিন নাকভিকে স্বাগত জানান ইরানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসকান্দার মোমেনি।
উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির তেহরান সফর করেছিলেন। এর কয়েক দিনের মাথায় এবার দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তেহরান সফরে এলেন। ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার শান্তি আলোচনায় দীর্ঘদিন ধরে মধ্যস্থতার চেষ্টা করে আসছে ইসলামাবাদ। গত মাসে দুই দেশের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদলকে নিয়ে পাকিস্তানে একটি গুরুত্বপূর্ণ গোপন বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তবে সেই বৈঠকে কোনো সমঝোতায় পৌছাতে পারেনি যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান।
চলতি বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি মার্কিন ও ইসরায়েলি বাহিনী যৌথভাবে ইরানের ওপর বিমান হামলা শুরু করলে দুই পক্ষের মধ্যে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়। পরে গত ৮ এপ্রিল থেকে কার্যকর হওয়া একটি যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে চলমান রক্তক্ষয়ী সংঘাত অনেকটা কমে আসে।
১১ মে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি বলেছিলেন, ট্রাম্প প্রশাসন শান্তি আলোচনা চালিয়ে যেতে ইচ্ছুক—ওয়াশিংটন থেকে এমন কিছু বার্তা তেহরান পেয়েছে। তবে এর পরপরই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের দেওয়া প্রস্তাবকে ‘স্টুপিড’ বলে উড়িয়ে দেওয়ার পর এবং যুদ্ধবিরতি ‘লাইফ সাপোর্টে’ রয়েছে বলার পর পরিস্থিতি নতুন করে জটিল হয়ে ওঠে।
এর পরিপ্রেক্ষিতে গত মঙ্গলবার (১২ মে) ইরানের প্রধান আলোচক ও পার্লামেন্ট স্পিকার মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে ওয়াশিংটনকে সতর্ক করে বলেন, ‘আমাদের ১৪ দফা প্রস্তাবে ইরানি জনগণের যে অধিকারের কথা বলা হয়েছে, তা মেনে নেওয়া ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের সামনে আর কোনো বিকল্প নেই। অন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করলে তা সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে; একের পর এক শুধু বিপর্যয়ই নেমে আসবে।’
থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে একটি মালবাহী ট্রেন ও যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে অন্তত আটজন নিহত হয়েছেন। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ৩০ জন। আজ শনিবার দুপুরের দিকে ব্যাংককের একটি ব্যস্ততম রেলক্রসিংয়ে...৩ ঘণ্টা আগে
আবু-বিলাল আল-মিনুকি (আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী আল-মাইনুকি নামেও পরিচিত) ছিলেন একজন নাইজেরীয় নাগরিক। ১৯৮২ সালে নাইজেরিয়ার বোর্নো প্রদেশে জন্মগ্রহণকারী এই জঙ্গি নেতা দীর্ঘদিন ধরে আফ্রিকার সাহেল অঞ্চলে আইএসের কার্যক্রম পরিচালনা করছিলেন।৪ ঘণ্টা আগে
ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, ‘বেকার কিছু তরুণ “তেলাপোকা” হয়ে গেছেন। তাঁদের কেউ কেউ ‘মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া আবার অনেক সময় আরটিআই (তথ্য অধিকার) অ্যাকটিভিস্ট বনে যান। তারপর পুরো ব্যবস্থার ওপর আক্রমণ শুরু করেন...৭ ঘণ্টা আগে
‘চীন থেকে কোনো কিছুই উড়োজাহাজে তোলা যাবে না।’ গতকাল শুক্রবার ট্রাম্পের প্রতিনিধিদল বেইজিং ত্যাগ করার সময় এই বার্তাটিই কঠোরভাবে কার্যকর করেন মার্কিন কর্মকর্তারা। এয়ার ফোর্স ওয়ানে ওঠার আগে সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে প্রেস পাস থেকে শুরু করে বার্নার ফোনসহ চীন থেকে দেওয়া সব জিনিসপত্র সংগ্রহ করে আবর্জনার....১১ ঘণ্টা আগে