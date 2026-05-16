Ajker Patrika
বেসরকারি

ওয়ালটনে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, এসএসসি পাসেই আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
ওয়ালটনে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, এসএসসি পাসেই আবেদনের সুযোগ
ছবি: সংগৃহীত

ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ‘অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২০ মে পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট।

পদসংখ্যা: ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস হতে হবে।

অভিজ্ঞতা: প্রয়োজন নেই।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

বয়সসীমা: কমপক্ষে ১৮ বছর।

কর্মস্থল: কুমিল্লা (মুরাদনগর), ফেনী।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

আবেদন যেভাবে: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ মে, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিবেসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

স্কুলে মিড-ডে মিল: অসাধু ঠিকাদারে প্রশ্নের মুখে ভালো উদ্যোগ

স্কুলে মিড-ডে মিল: অসাধু ঠিকাদারে প্রশ্নের মুখে ভালো উদ্যোগ

সামর্থ্যবান স্বামী-স্ত্রীর ওপর কি পৃথক কোরবানি ওয়াজিব

সামর্থ্যবান স্বামী-স্ত্রীর ওপর কি পৃথক কোরবানি ওয়াজিব

পথচারী নিরাপত্তার খসড়া: ফুটপাতে হকারি ও মোটরবাইক চালালে জেল-জরিমানা

পথচারী নিরাপত্তার খসড়া: ফুটপাতে হকারি ও মোটরবাইক চালালে জেল-জরিমানা

দায়িত্বশীলেরাই মামলার বাদী-সাক্ষী, আসামি হলেন ট্রাকচালক-হেলপার

দায়িত্বশীলেরাই মামলার বাদী-সাক্ষী, আসামি হলেন ট্রাকচালক-হেলপার

‘টাকা লাগলে টাকা নিতি, তা-ও বন্ধুদের দাওয়াত দিতি’

‘টাকা লাগলে টাকা নিতি, তা-ও বন্ধুদের দাওয়াত দিতি’

সম্পর্কিত

বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংকে চাকরি, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংকে চাকরি, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

এসকেএফ ফার্মাসিউটিক্যালসে চাকরি, বয়স ২৪ হলেই আবেদন

এসকেএফ ফার্মাসিউটিক্যালসে চাকরি, বয়স ২৪ হলেই আবেদন

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে চাকরি, বয়স ২৩ হলেই আবেদন

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে চাকরি, বয়স ২৩ হলেই আবেদন

প্রিমিয়ার ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদন

প্রিমিয়ার ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদন