হরমুজ প্রণালিতে আমিরাতের তেলবাহী ট্যাংকারে ইরানের হামলা

সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রীয় তেল কোম্পানি এডনকের একটি তেলবাহী ট্যাংকারে ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইরান। হরমুজ প্রণালি অতিক্রম করার সময় এই হামলার ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। তারা এই ঘটনাকে ‘জলদস্যুতা’ হিসেবে আখ্যায়িত করে এর তীব্র নিন্দা জানিয়েছে।
আমিরাতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, হরমুজ প্রণালি দিয়ে যাওয়ার সময় এডনকের একটি ট্যাংকার লক্ষ্য করে দুটি আত্মঘাতী ড্রোন নিক্ষেপ করা হয়েছে। তবে সৌভাগ্যবশত এই হামলায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। মন্ত্রণালয় এ ধরনের কর্মকাণ্ডকে আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক আইনের ‘মারাত্মক লঙ্ঘন’ এবং বৈশ্বিক জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য হুমকি বলে উল্লেখ করেছে।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ইরানের বিপ্লবী গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) হরমুজ প্রণালিকে এখন ‘অর্থনৈতিক জবরদস্তি বা ব্ল্যাকমেলের হাতিয়ার’ হিসেবে ব্যবহার করছে। এটি জলদস্যুতার শামিল। আবুধাবি এ ধরনের কর্মকাণ্ড অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য ইরানের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।
সাম্প্রতিক সময়ে হরমুজ প্রণালিতে উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছে। একদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ‘প্রজেক্ট ফ্রিডম’ কর্মসূচি, অন্যদিকে ইরানের সামরিক বাহিনীর কঠোর হুঁশিয়ারি—সব মিলিয়ে পরিস্থিতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। এর আগে ইরানের পক্ষ থেকে হরমুজ প্রণালির কাছে একটি মার্কিন যুদ্ধজাহাজে হামলার দাবি করা হয়েছিল। তবে মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) তা প্রত্যাখ্যান করেছে।
