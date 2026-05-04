২০৫ আসনে এগিয়ে বিজেপি, তৃণমূল ৮৩

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গণনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে ব্যাপক উত্তেজনা বিরাজ করছে। প্রাথমিক ফলাফল অনুযায়ী, রাজ্যের ২৯৩টি আসনের মধ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) বড় ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে। অন্যদিকে, বর্তমান শাসক দল অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস (টিএমসি) বেশ খানিকটা পিছিয়ে পড়েছে।
নির্বাচন কমিশনের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, বিজেপি এখন পর্যন্ত মোট ২০৫টি আসনে এগিয়ে আছে। এর মধ্যে দলটি ৩৩টি আসনে জয়ী হয়েছে এবং ১৭২টি আসনে তাদের প্রার্থীরা এগিয়ে রয়েছেন। বিজেপির জয়ী আসনগুলোর মধ্যে রয়েছে কালিম্পং, দার্জিলিং, মন্তেশ্বর, ভাতার, মেদিনীপুর এবং আসানসোল দক্ষিণ।
অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস এখন পর্যন্ত মোট ৮৩টি আসনে এগিয়ে আছে। এর মধ্যে তারা ১৩টি আসনে জয়ী হয়েছে এবং ৭০টি আসনে এগিয়ে রয়েছে। তৃণমূলের জয়ী আসনগুলোর মধ্যে রয়েছে ভগবানগোলা, যেখানে দলের প্রার্থী রায়াত হোসেন সরকার তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে ৫৬ হাজার ৪০৭ ভোটের বিশাল ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন।
এদিকে ভোট গণনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের শীর্ষস্থানীয় নেতারা এই ফলাফলকে ‘সন্দেহজনক’ বলে অভিহিত করেছেন। সেই সঙ্গে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে বড় ব্যবধানে জয়ের দাবি নিয়ে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা।
উল্লেখ্য, এবারের নির্বাচনে ভোটারদের অংশগ্রহণের হার ছিল অভূতপূর্ব। প্রধান নির্বাচন কর্মকর্তার তথ্য অনুযায়ী, গত ২৩ এপ্রিল অনুষ্ঠিত প্রথম ধাপে ৯২.৮ শতাংশ এবং ২৯ এপ্রিল অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ধাপে ৯১.৪৭ শতাংশ ভোট পড়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে এটিই সর্বোচ্চ ভোটদানের হার।
বিজেপির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার একবার মন্তব্য করেছিলেন, রাজ্যের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী ‘আমিষভোজী’ হবেন। মূলত তৃণমূলের প্রচারণার পাল্টা জবাব দিতেই তিনি এমন মন্তব্য করেছিলেন।৫ মিনিট আগে
মোদি বলেছেন, ‘পশ্চিমবঙ্গে পদ্ম ফুটেছে! ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এটি মানুষের শক্তির জয় এবং বিজেপির সুশাসনের রাজনীতির বিজয়। আমি পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি মানুষের কাছে মাথা নত করছি।’২৪ মিনিট আগে
