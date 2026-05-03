জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, পাসের হার ৮০ শতাংশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৩ মে ২০২৬, ২০: ৪৯
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার পাসের হার ৮০ দশমিক ৩৬ শতাংশ। এবার ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয় ৪ লাখ ৫৩ হাজার ১৪৮ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে পাস করেছে ৩ লাখ ৬৪ হাজার ১৩৫ জন।

আজ রোববার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ভর্তি পরীক্ষায় কৃতকার্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছে ২ লাখ ২৯ হাজার ৭৬৫ জন। প্রথম মেধা তালিকায় মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থী ১ লাখ ১৩ হাজার ৩৯৪ জন। বিজ্ঞান বিভাগের ৬৫ হাজার ৩৩৭ জন এবং ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের রয়েছে ৫১ হাজার ৩৪ জন শিক্ষার্থী।

গত ২৫ এপ্রিল শনিবার ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠান হয়।

এসএমএসের মাধ্যমে ফল জানতে মোবাইল ফোনের মেসেজ অপশনে গিয়ে nu (স্পেস) athn (স্পেস) Application ID লিখে ১৬২২২ নম্বরে পাঠাতে হবে। এ ছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি-সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য ও পরবর্তী নির্দেশনা (Important Notice) বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট (nu.ac.bd/admissions) থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

