টিসিবির কার্ড দেওয়ার প্রলোভনে প্রতারণা, নারীসহ আটক ৪

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
ন্যায্যমূল্যে ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) পণ্য দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে ঠাকুরগাঁওয়ে প্রায় ২২০ জন দরিদ্র মানুষের কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় এক নারীসহ চারজনকে আটক করেছে স্থানীয় লোকজন। পরে তাঁদের পুলিশে সোপর্দ করা হয়।

নিজেদের ব্র্যাক কর্মী পরিচয়ে চক্রটি সাধারণ মানুষের কাছ থেকে মোট ২২ হাজার টাকা নিয়েছে বলে জানা গেছে। ভুক্তভোগীরা পরে থানায় মামলা করেছেন। আজ সোমবার গ্রেপ্তার চারজনকে ঠাকুরগাঁও বিচারিক আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

এজাহার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ৩০ সেপ্টেম্বর বিকেলে পুরাতন ঠাকুরগাঁও এলাকার অটোরিকশাচালক লিটন রানার বাড়িতে প্রতারক চক্রের সদস্যরা গিয়ে নিজেদের ব্র্যাক কর্মী হিসেবে পরিচয় দেন। তাঁরা স্বল্পমূল্যে টিসিবির পণ্য পাওয়ার জন্য কার্ড দেওয়ার প্রস্তাব দেন।

নিরক্ষর লিটন রানা ও তাঁর স্ত্রী এতে রাজি হলে চক্রের সদস্যরা প্রত্যেকের কাছ থেকে ১০০ টাকা করে নেন। একইভাবে আশপাশের গ্রাম মিলিয়ে প্রায় ২২০ জনের কাছ থেকে ২২ হাজার টাকা সংগ্রহ করে চক্রটি। প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, ৫ অক্টোবর টিসিবির পণ্য বিতরণ করা হবে।

কিন্তু নির্ধারিত দিনে পণ্য না পেয়ে গ্রামবাসী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। এরপর গতকাল রোববার সকালে চক্রের সদস্যরা আকচা মণ্ডলপাড়া এলাকায় আবারও একইভাবে টাকা নিচ্ছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের সন্দেহ হলে জিজ্ঞাসাবাদে তাঁরা নিজেদের ব্র্যাক কর্মী দাবি করেন। পরে এলাকার সাবেক ব্র্যাক কর্মী সায়েম এসে নিশ্চিত করেন, তাঁরা ব্র্যাকের কেউ নন।

এরপর স্থানীয় বাসিন্দারা সংঘবদ্ধ হয়ে চারজনকে আটক করেন। তাঁরা হলেন মো. সোহেল রানা (৩৩), মো. ফাহিম হোসেন (২৪), মোসা. শিরিন আক্তার (২২) ও মোছা. সাকিলা বেগম (২৯)। তাঁদের কাছ থেকে ‘Reasonable Price Home’ লেখা ৬০টি ভুয়া কার্ড উদ্ধার করা হয়।

ভুক্তভোগী লিটন রানা আটক ব্যক্তিদের নিয়ে ঠাকুরগাঁও সদর থানায় হাজির হয়ে মামলা করেন। মামলায় বলা হয়েছে, আসামিরা পরস্পরের যোগসাজশে মিথ্যা পরিচয়ে প্রতারণা করে অর্থ আত্মসাৎ করেছেন। এ বিষয়ে ঠাকুরগাঁও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সরোয়ার আলম খান বলেন, আটক ব্যক্তিরা জিজ্ঞাসাবাদে প্রতারণার কথা স্বীকার করেছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।

বিষয়:

ঠাকুরগাঁওআটকটিসিবি পণ্যজেলার খবররংপুর বিভাগ
