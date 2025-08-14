পোলট্রি বর্জ্যে অতিষ্ঠ জনজীবন, ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী

সখীপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি
টাঙ্গাইলের সখীপুর উপজেলার চকচকিয়া শ্রীপুর গ্রামের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় পোলট্রি খামারের বর্জ্যে দূষিত হচ্ছে পরিবেশ। ফসলি জমির মাঝে গড়ে ওঠা খামার থেকে ছড়ানো তীব্র দুর্গন্ধে ওই এলাকার বাসিন্দাদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।
এলাকার শতাধিক পরিবারের অভিযোগ, মুরগির বিষ্ঠা ফেলা হচ্ছে গ্রামের একটি নিচু জমিতে। এতে দুর্গন্ধ যেমন ছড়াচ্ছে, তেমনি বর্ষা মৌসুমে ওই বিষ্ঠা ছড়িয়ে পড়ছে পাশের জমিতে। ফলে নষ্ট হচ্ছে ফসল ও এলাকার পরিবেশ। পাশাপাশি তীব্র দুর্গন্ধে বাড়িতে বসবাস অসহনীয় হয়ে উঠেছে।
ভুক্তভোগী ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, প্রায় পাঁচ বছর আগে উপজেলার বড়চওনা এলাকার ব্যবসায়ী জাহিদ হাসান তিন একর জমি কিনে লেয়ার মুরগির (ডিম দেওয়া মুরগি) খামার স্থাপন করেন। খামারের ঘর তৈরির সময় এলাকাবাসীর বাধার মুখেও পড়েছিলেন ব্যবসায়ী জাহিদ হাসান। এ সময় তিনি বিস্কুটের কারখানা করার কথা বলে ঘর নির্মাণ শেষ করেন। পরে সেখানে লেয়ার মুরগির খামার করেন।
স্থানীয় কৃষক আবদুস ছামাদ ও নজরুল ইসলাম বলেন, খামারের বিষ্ঠা জমিতে গিয়ে ফসল নষ্ট করে দিচ্ছে। বৃষ্টির পানিতে মুরগির বিষ্ঠা আশপাশের জমিতে ছড়িয়ে পড়ছে। এ ছাড়া ওই খামারের ভারী যানবাহন গ্রামীণ সড়কও নষ্ট করে ফেলেছে।
স্থানীয় বাসিন্দা শহিদুল ইসলাম, নুরজ্জামান, ইদ্রিছ আলীসহ আরও বেশ কয়েকজন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘দুর্গন্ধ ও দূষণে এলাকার পরিবেশ মারাত্মকভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। বারবার অনুরোধ করেও কোনো প্রতিকার পাওয়া যায়নি। দুর্গন্ধে আমাদের ছেলে-মেয়েরা বাড়িতে টিকতে পারছে না।’
এ বিষয়ে জানতে চাইলে খামারি জাহিদ হাসান বলেন, ‘আমি এমন কিছু করব না, যাতে এলাকার ক্ষতি হয়। পরিবেশবান্ধব খামার গড়ে তুলব এবং কাদামাটির রাস্তা নিজ খরচে সংস্কার করে দেব।’
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আবদুল্লাহ আল রনী বলেন, ‘বিষয়টি আমার জানা নেই। খোঁজ নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
