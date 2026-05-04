টাঙ্গাইলে ট্রাক-পিকআপ সংঘর্ষে নিহত ২

টাঙ্গাইলে ট্রাকের সঙ্গে পিকআপ ভ্যানের সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হন আরও দুজন। আজ সোমবার ভোর সোয়া ৫টার দিকে ঢাকা-টাঙ্গাইল-যমুনা সেতু মহাসড়কের রাবনা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
তাৎক্ষণিকভাবে নিহতদের পরিচয় পাওয়া যায়নি। আহতদের উদ্ধার করে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
এলেঙ্গা হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মো. শরিফ বলেন, যমুনা সেতুগামী একটি ট্রাক রাবনা ফ্লাইওভারের ওপরে একটি পিকআপ ভ্যানকে অতিক্রম করতে গেলে সংঘর্ষ হয়। আইনি প্রক্রিয়া শেষে দুটি লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে বলেও জানান তিনি।
