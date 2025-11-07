টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে যাত্রীবাহী বাসের চাপায় অটোরিকশার চালক ও যাত্রী দুজনই নিহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার দেওহাটা আন্ডারপাসের সামনে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
যমুনা সেতু-টাঙ্গাইল-ঢাকা মহাসড়কের ঘারিন্দা আন্ডারপাস এলাকায় ট্রাকের সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে চালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার ভোরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তরের উপজেলা উপসহকারী প্রকৌশলী আনিছুর রহমানকে সিরাজগঞ্জে বদলি করা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে প্রবাসীদের কটাক্ষ করে কামলা বলে সম্বোধন করায় তাঁর বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। আজ শুক্রবার মির্জাপুর সওজের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী সাইফুল
টাঙ্গাইলের মির্জাপুরের সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের (সওজ) উপজেলা উপসহকারী প্রকৌশলী আনিছুর রহমানকে কারণ দর্শানোর (শোকজ) নোটিশ দেওয়া হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকের একটি পোস্টে প্রবাসীদের নিয়ে অশালীন মন্তব্য করায় আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে সওজের জেলা নির্বাহী প্রকৌশলী সিনথিয়া আজমিরী খান তাঁকে এ নোটিশ দেন।
জাতীয় নাগরিক পার্টিকে (এনসিপি) শাপলা প্রতীক না দিতে নানা টালবাহানা করা হচ্ছে এবং বিভিন্ন অযৌক্তিক কারণ দেখানো হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন দলটির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম।
টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে নিখোঁজের তিন দিন পর গোলাপী বেগম (৩৫) নামের তিন সন্তানের জননীর পা বাঁধা অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। রোববার (২৬ অক্টোবর) সকালে মির্জাপুর থানা-সংলগ্ন বারোখালী খাল থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়।
টাঙ্গাইলের সখীপুর উপজেলাজুড়ে এবার জোঁকের অস্বাভাবিক উপদ্রব দেখা দিয়েছে। বিশেষত এ বছর অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে সৃষ্ট স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে জোঁকের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় রোপা আমন ধান কাটা ও দৈনন্দিন কৃষিকাজ নিয়ে উদ্বেগ ও শঙ্কায় রয়েছেন কৃষকেরা। ছোট জলাশয়, ধানখেত থেকে শুরু করে বাড়ির আঙিনা পর্যন্ত এদের..
টাঙ্গাইলের সখীপুরে ৩৮০টি ইয়াবা ট্যাবলেটসহ সামছুল আলম (৩৫) নামের এক শ্রমিক দল নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) বিকেলে উপজেলার দেবরাজ এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং আজ শনিবার সকালে টাঙ্গাইল আদালতে পাঠানো হয়েছে। গ্রেপ্তার সামছুল আলম উপজেলার বড়চওনা ইউনিয়ন শ্রমিক...
টাঙ্গাইলের সখীপুরে নিজ ঘরের সামনে মেহেদি হাসান (২০) নামের এক যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার উপজেলার রতনপুর খন্দকারপাড়া এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ। পরিবারের দাবি, প্রেমসংক্রান্ত কারণে হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন মেহেদি।
সাপের দংশনে আহত হয়ে ১০০ শয্যাবিশিষ্ট মধুপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হন উপজেলার পালবাড়ী গ্রামের আনছের আলী (৩৬)। তাঁর খিঁচুনি শুরু হওয়ায় তাঁকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। কিন্তু আনছের আলীর স্বজনেরা তাঁকে নিয়ে যান এলাকারই এক ওঝার কাছে। সেখানে গত সোমবার সন্ধ্যায় তাঁর মৃত্যু হয়।
টাঙ্গাইলের সখীপুরে ধর্ষণ মামলায় ফজলু মিয়া (৪০) নামের এক শ্রমিক দলের নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। আজ শনিবার দুপুরে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়। এর আগে গতকাল শুক্রবার রাতে উপজেলার নলুয়া এলাকা থেকে ফজলু মিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়।
টাঙ্গাইলের সখীপুরে এক শ্রমিক দল নেতার বিরুদ্ধে শিশু শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। অভিযুক্ত ওই শ্রমিক নেতার নাম ফজলু মিয়া (৪০)। তিনি উপজেলার প্রতিমা বংকী তালুকদারপাড়া (পশ্চিমপাড়া) এলাকার আমজাদ আলীর ছেলে এবং দাড়িয়াপুর ইউনিয়ন শ্রমিক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক। আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে ভুক্তভোগী
টাঙ্গাইলের সখীপুরে স্থানীয় বাসিন্দাদের তৈরি একটি কাঠের সাঁকো দিয়ে চলছে ঝুঁকিপূর্ণ পারাপার। উপজেলার বাঘবেড়-গজারিয়া সড়কের গোহালিয়া খালের ওপর আগে নড়বড়ে বাঁশের সাঁকো ছিল। সড়কটি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় এলাকাবাসী নিজেদের উদ্যোগে কাঠ দিয়ে সাঁকো তৈরি করে চলাচল করছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে...
সখীপুর পিডিবির (বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ) নির্বাহী প্রকৌশলী মো. আবু বকর তালুকদার বলেন, ট্রান্সফরমার চুরির খবর পেলে গভীর রাতে নিজেই ঘটনাস্থলে ছুটে যাই, কিন্তু চোর চক্রের সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। চুরি ঠেকাতে পুলিশ ও বিদ্যুৎ বিভাগের সমন্বয়ে অতিরিক্ত পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
টাঙ্গাইল-তোরাপগঞ্জ সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর নির্মিত ব্রিজের অ্যাপ্রোচ সড়ক ভেঙে পাঁচটি ইউনিয়নের লক্ষাধিক মানুষের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। মঙ্গলবার দিবাগত রাতে নদীর পানির চাপ বেড়ে যাওয়ায় এই ঘটনা ঘটে।
প্রতিবছরের মতো এবারও ক্লিনিকটি পানির নিচে ডুবে থাকায় পার্শ্ববর্তী লোকমান হোসেনের বাড়িতে বসে চিকিৎসাসেবা দেওয়া হচ্ছে। সেবাগ্রহীতারা নানা সমস্যা নিয়ে ওই বাড়িতে ভিড় করেন।
টাঙ্গাইলের মধুপুরে সাবরেজিস্ট্রি অফিসে ঘুষ ছাড়া কোনো দলিল নিবন্ধন হয় না বলে অভিযোগ উঠেছে। ভুক্তভোগীরা বলছেন, মনঃপূত ঘুষ না দিলে জমির দলিল নিবন্ধন ছাড়াই ফিরে আসতে হয় ক্রেতা-বিক্রেতাদের। এ নিয়ে লিখিত অভিযোগও দেওয়া হয়েছে। গত মঙ্গলবার জেলা রেজিস্ট্রার ও দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) এ বিষয়ে লিখিত...