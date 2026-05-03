ওয়ালটনে নিয়োগ, মিলবে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট সুবিধা

ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘জাভা ডেভেলপার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ২৮ এপ্রিল থেকে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন চলবে ৯ মে পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত প্রার্থীদের মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে।
পদের নাম: জাভা ডেভেলপার
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি ডিগ্রি থাকতে হবে।
অন্যান্য যোগ্যতা: কম্পিউটার হার্ডওয়্যার, ইনস্টলেশন এবং ট্রাবলশুটিং সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান।
অভিজ্ঞতা: ১ থেকে ৪ বছর
চাকরির ধরন: ফুলটাইম
কর্মক্ষেত্র: অফিসে
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)
বয়সসীমা: ২৪ থেকে ৩০ বছর
কর্মস্থল: গাজীপুর (কালিয়াকৈর)
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, মুনাফার অংশ, মোবাইল বিল, বছরে ২টি উৎসব বোনাস, দুপুরের খাবার সুবিধা, প্রতিবছর ইনক্রিমেন্ট কোম্পানির নীতিমালা অনুযায়ী।
আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত তথ্য দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ১৬ মে ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস
