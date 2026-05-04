মমেক হাসপাতালে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও এক শিশুর মৃত্যু

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ (মমেক) হাসপাতালে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার সকালে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন হাসপাতালের সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ডা. মোহাম্মদ মাইনউদ্দিন খান।
মারা যাওয়া সাত মাস বয়সী শিশুটির বাড়ি ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলায়। গত ২৮ এপ্রিল হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা হয়েছিল। গতকাল রোববার (৩ মে) রাত সাড়ে ৮টার দিকে তার মৃত্যু হয়।
এ নিয়ে হাসপাতালটিতে হামের উপসর্গ নিয়ে ২৪ শিশুর মৃত্যু হলো। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ভর্তি হয়েছে ২৩ শিশু। আইসোলেশন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন রয়েছে ৮২ শিশু। গত ১৭ মার্চ থেকে আজ সকাল পর্যন্ত হামের উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হয়েছে মোট ১ হাজার ৬৯ শিশু। এর মধ্যে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে ৯৬৩ শিশু।
অবশেষে ঢাকার সাভার সাবরেজিস্ট্রি অফিসের সাবরেজিস্ট্রার মো. জাকির হোসেনকে সাভার থেকে নিবন্ধন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে সংযুক্ত করা হয়েছে।১০ মিনিট আগে
গত শনিবার (২ মে) যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় রাত ৮টা ৫০ মিনিটে ফ্লোরিডার অরল্যান্ডো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে এমিরেটসের একটি উড়োজাহাজে লিমনের মরদেহ দেশে পাঠানো হয়েছে।১৯ মিনিট আগে
টাঙ্গাইলে ট্রাকের সঙ্গে পিকআপ ভ্যানের সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হন আরও দুজন। আজ সোমবার ভোর সোয়া ৫টার দিকে ঢাকা-টাঙ্গাইল-যমুনা সেতু মহাসড়কের রাবনা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
প্রেমের সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ায় আনুমানিক ৪৬০ ফুট উঁচু বৈদ্যুতিক টাওয়ারে ওঠে আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছেন হাসান শিকদার (২২) নামে এক যুবক। গতকাল রোববার (৩ মে) সন্ধ্যায় মাদারীপুরের শিবচরের শিরুয়াইল ইউনিয়নের দফাদারকান্দি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে