Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

মমেক হাসপাতালে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও এক শিশুর মৃত্যু

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
আপডেট : ০৪ মে ২০২৬, ০৯: ৫৬
মমেক হাসপাতালে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও এক শিশুর মৃত্যু
ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ (মমেক) হাসপাতালে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার সকালে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন হাসপাতালের সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ডা. মোহাম্মদ মাইনউদ্দিন খান।

মারা যাওয়া সাত মাস বয়সী শিশুটির বাড়ি ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলায়। গত ২৮ এপ্রিল হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা হয়েছিল। গতকাল রোববার (৩ মে) রাত সাড়ে ৮টার দিকে তার মৃত্যু হয়।

এ নিয়ে হাসপাতালটিতে হামের উপসর্গ নিয়ে ২৪ শিশুর মৃত্যু হলো। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ভর্তি হয়েছে ২৩ শিশু। আইসোলেশন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন রয়েছে ৮২ শিশু। গত ১৭ মার্চ থেকে আজ সকাল পর্যন্ত হামের উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হয়েছে মোট ১ হাজার ৬৯ শিশু। এর মধ্যে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে ৯৬৩ শিশু।

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলাশিশু মৃত্যুময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালময়মনসিংহ বিভাগহাম
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, পাসের হার ৮০ শতাংশ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, পাসের হার ৮০ শতাংশ

ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল রেজাউল করিমের পদত্যাগ

ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল রেজাউল করিমের পদত্যাগ

নুসরাতের গেজেট স্থগিত করতে ইসিতে মনিরার চিঠি

নুসরাতের গেজেট স্থগিত করতে ইসিতে মনিরার চিঠি

বাধ্যতামূলক অবসরে আরও ১৭ পুলিশ কর্মকর্তা

বাধ্যতামূলক অবসরে আরও ১৭ পুলিশ কর্মকর্তা

ওয়ালটনে নিয়োগ, মিলবে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট সুবিধা

ওয়ালটনে নিয়োগ, মিলবে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট সুবিধা

সম্পর্কিত

দুর্নীতির অভিযোগের পর সাভারের সাবরেজিস্ট্রারকে নিবন্ধন অধিদপ্তরে সংযুক্ত

দুর্নীতির অভিযোগের পর সাভারের সাবরেজিস্ট্রারকে নিবন্ধন অধিদপ্তরে সংযুক্ত

যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে এসেছে বাংলাদেশি শিক্ষার্থী লিমনের মরদেহ

যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে এসেছে বাংলাদেশি শিক্ষার্থী লিমনের মরদেহ

মমেক হাসপাতালে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও এক শিশুর মৃত্যু

মমেক হাসপাতালে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও এক শিশুর মৃত্যু

টাঙ্গাইলে ট্রাক-পিকআপ সংঘর্ষে নিহত ২

টাঙ্গাইলে ট্রাক-পিকআপ সংঘর্ষে নিহত ২