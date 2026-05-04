প্রেম ভেঙে যাওয়ায় ৪৬০ ফুট বৈদ্যুতিক টাওয়ারে ওঠে আত্মহত্যার হুমকি প্রেমিকের

প্রেমের সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ায় আনুমানিক ৪৬০ ফুট উঁচু বৈদ্যুতিক টাওয়ারে ওঠে আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছেন হাসান শিকদার (২২) নামে এক যুবক। গতকাল রোববার (৩ মে) সন্ধ্যায় মাদারীপুরের শিবচরের শিরুয়াইল ইউনিয়নের দফাদারকান্দি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পরে বন্ধু, পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও পল্লী বিদ্যুতের সদস্যদের সহায়তায় প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা পর তাঁকে নিচে নামানো সম্ভব হয়।
হাসান শিবচর পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের মৃত সূর্য শিকদারের ছেলে।
জানা গেছে, প্রেমের সম্পর্ক ভেঙে যাওয়া মানতে না পেরে বিদ্যুতের টাওয়ার বেয়ে ওপরে উঠে পড়েন হাসান। তিনি প্রেমিকাকে ফোন করে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে এবং টাওয়ারের নিচে আসতে চাপ দেন। তা না হলে তিনি নিচে লাফিয়ে আত্মহত্যা করবেন বলে হুমকি দেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিষয়টি জানতে পেরে হাসানের এক বন্ধু দ্রুত ঘটনাস্থলে আসেন। তিনি হাসানকে নিচে নামতে অনুরোধ করতে থাকেন। এ সময় টাওয়ারের নিচে হাজারো উৎসুক জনতার ভিড় জমে যায়। খবর পেয়ে শিবচর থানা-পুলিশ, নিলখী তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও পল্লী বিদ্যুতের লোকজন ও হাসানের পরিবারের সদস্যরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। তাঁরা হাসানকে নিচে নামতে অনুরোধ করেন। দীর্ঘ সময় পর রাত প্রায় সাড়ে ১০টার দিকে বন্ধুর সহযোগিতায় হাসানকে নিচে নামানো সম্ভব হয়। পুলিশ কঠোর নিরাপত্তায় হাসানকে শিবচর থানায় নিয়ে এসে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে।
শিবচর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার তপন কুমার ঘোষ বলেন, ‘খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা ফোনে বিভিন্নভাবে বুঝিয়ে-শুনিয়ে হাসান নামের যুবককে টাওয়ার থেকে নিচে নামিয়ে আনতে সক্ষম হই। পুলিশ তাকে হেফাজতে নিয়ে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেছে।’
