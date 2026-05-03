‘এক্সিকিউটিভ’ পদে লোক নেবে স্কয়ার গ্রুপ

স্কয়ার গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান স্কয়ার টেক্সটাইল ডিভিশন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১০ মে ২০২৬ পর্যন্ত। প্রার্থীকে অবশ্যই এলএলবি ও এলএলএম ডিগ্রিধারী হতে হবে।
পদের নাম: এক্সিকিউটিভ, লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্স
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এলএলবি (স্নাতক) ও এলএলএম ডিগ্রি এবং বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সদস্যপদ থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে দুই থেকে পাঁচ বছর।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।
আবেদনের শেষ তারিখ: ১০ মে, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
শীর্ষ স্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান কর্ণফুলী গ্রুপে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৫ মে পর্যন্ত। প্রার্থীকে অবশ্যই বিবিএ অথবা এমবিএ ডিগ্রিধারী হতে হবে।১ ঘণ্টা আগে
যমুনা ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড অটোমোবাইলস লিমিটেডে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির অডিট বিভাগে ‘জেনারেল ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ২৯ মে পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।১ ঘণ্টা আগে
আমরা প্রতিদিন অসংখ্য সিদ্ধান্ত নিই। এই সিদ্ধান্ত থেকে শুরু করে ক্যারিয়ারের বড় মোড় নির্ধারণ, সবকিছুই নির্ভর করে আমাদের চিন্তা ও বিচারবোধের ওপর। কিন্তু আমরা কি নিশ্চিত, প্রতিটি সিদ্ধান্তই পুরোপুরি যুক্তিনির্ভর?৯ ঘণ্টা আগে
বর্তমানে বিশ্ববাণিজ্যের প্রেক্ষাপট দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। বিশেষ করে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) নতুন আইন ইকোডিজাইন ফর সাসটেইনেবল প্রোডাক্টস রেগুলেশন বাংলাদেশের রপ্তানি খাতের সামনে একদিকে যেমন নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে, অন্যদিকে সম্ভাবনারও দ্বার খুলে দিয়েছে।১০ ঘণ্টা আগে