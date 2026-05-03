নুসরাতের গেজেট স্থগিত করতে ইসিতে মনিরার চিঠি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মনিরা শারমিন ও নুসরাত তাবাসসুম। ছবি: সংগৃহীত

উচ্চ আদালতের রিট নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্য হিসেবে নুসরাত তাবাসসুমের গেজেট প্রকাশ না করতে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) কাছে চিঠি দিয়ে অনুরোধ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম আহ্বায়ক মনিরা শারমিন। আজ রোববার ইসির ডেসপাস বিভাগে ওই চিঠি দেওয়া হয়।

চিঠিতে মনিরা শারমিন জানান, তাঁর প্রার্থীতা বাতিলে রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তিনি উচ্চ আদালতে রিট আবেদন করেছেন। এই আবেদনের শুনানি আগামীকাল সোমবার। সে পর্যন্ত ইসিকে গেজেট প্রকাশ না করার অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।

চিঠিতে মনিরা লিখেছেন, ‘মামলা শুনানি না হওয়া পর্যন্ত অপর প্রার্থী নুসরাত তাবাসসুমের প্রার্থিতার বিষয়ে সিদ্ধান্ত না হওয়া আবশ্যক। যেহেতু দল আমাকে সংরক্ষিত নারী আসনের মনোনয়ন দিয়েছে, সেহেতু হাইকোর্ট বিভাগের আদেশের জন্য নির্বাচন কমিশনার অপেক্ষা করা উচিত। অন্যথায় আমি অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হব।’

গতকাল শনিবার সংরক্ষিত নারী আসনের নির্বাচনের জন্য জামায়াতে ইসলামী নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোটের মনোনীত প্রার্থী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম আহ্বায়ক নুসরাত তাবাসসুমের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা হয়েছে।

ইসি সূত্রে জানা গেছে, আজ রোববার নুসরাত তাবাসসুমকে সংসদ সদস্য উল্লেখ করে গেজেট প্রকাশের কথা থাকলেও তা হচ্ছে না। আগামীকাল সোমবার এই গেজেট প্রকাশ হতে পারে।

গত ৩০ এপ্রিল ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের ৫০ সংরক্ষিত নারী আসনের মধ্যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ৪৯ জন সংসদ সদস্যের গেজেট প্রকাশ করে ইসি। আজ রোববার রাত ৯টার দিকে এই ৪৯ জন সংসদ সদস্যের শপথ অনুষ্ঠানের কথা রয়েছে। গেজেট প্রকাশ না হওয়ায় এনসিপির নুসরাত তাবাসসুম শপথ নিতে পারছেন না।

