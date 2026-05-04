দুর্নীতির অভিযোগের পর সাভারের সাবরেজিস্ট্রারকে নিবন্ধন অধিদপ্তরে সংযুক্ত

অবশেষে ঢাকার সাভার সাবরেজিস্ট্রি অফিসের সাবরেজিস্ট্রার মো. জাকির হোসেনকে সাভার থেকে নিবন্ধন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে সংযুক্ত করা হয়েছে। দুর্নীতি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলার পর এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের বিচার শাখা-৬ থেকে জারি করা আদেশে গতকাল রোববারের মধ্যেই তাঁকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে বলা হয়েছে। গতকালই আদেশটি জারি করা হয়।
আদেশে বলা হয়েছে, সাবরেজিস্ট্রার মো. জাকির হোসেনের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ)-এর অধীন অসদাচরণ ও বিধি ৩(ঘ)-এর অধীন দুর্নীতিপরায়ণের আওতাভুক্ত অপরাধের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়েছে। এ অবস্থায় বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে নিবন্ধন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে সংযুক্ত করা হলো।
এর আগে গত ২৬ এপ্রিল আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব মো. মঈনুদ্দিন কাদির সাবরেজিস্ট্রার মো. জাকির হোসেনের বিরুদ্ধে ঘুষ-দুর্নীতির অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য সরেজমিন তদন্ত করেন।
