সাদা পাথর লুট: কোম্পানীগঞ্জ বিএনপি সভাপতির পদ স্থগিত

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট  
আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ২০: ২২
অভিযুক্ত বিএনপি নেতা সাহাব উদ্দীন। ছবি: সংগৃহীত
অভিযুক্ত বিএনপি নেতা সাহাব উদ্দীন। ছবি: সংগৃহীত

সাদা পাথর লুট ও চাঁদাবাজি, দখলবাজিসহ বিএনপির নীতি ও আদর্শ পরিপন্থী অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সভাপতি সাহাব উদ্দীনের দলীয় পদ স্থগিত করা হয়েছে। সোমবার রাতে বিএনপির ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তি থেকে এ তথ্য জানা যায়।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, তাঁর স্থলে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি হাজি আব্দুল মান্নানকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত কার্যকর থাকবে।

এ বিষয়ে জানতে সাহাব উদ্দীনকে মোবাইলে কল দিলে তিনি বলেন, ‘আমি তো এখনো জানি না এ বিষয়ে। পরে আলাপ করমুনে, এখন একটা মিটিংয়ে আছি।’

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট থেকেই কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় চাঁদাবাজি ও বালু-পাথর লুটপাটে সাহাব উদ্দীনের নাম জড়িয়ে পড়ে। এ ছাড়া সরকার পরিবর্তনের পর কোম্পানীগঞ্জের ভোলাগঞ্জে সরকারি দেড় শ একর ভূমি দখলদার হিসেবে অভিযুক্ত হন সাহাব উদ্দীন। ওই সময় ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দর ও পর্যটনকেন্দ্রের জায়গার ওপর নির্মাণাধীন সীমানা প্রাচীর ভেঙে ফেলা হয়। লুট করা হয় স্থলবন্দরের নির্মাণসামগ্রী। পরে ভোলাগঞ্জে রেলওয়ের সংরক্ষিত এলাকা এমনকি সাদা পাথর পর্যটনকেন্দ্রের পাথর লুটপাটের পেছনে তাঁর মদদ রয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে।

বিশেষ করে ভোলাগঞ্জ পাথর কোয়ারি ও স্থানীয় বাংকারের পাথর লুট করে সাহাব উদ্দীনের নিয়ন্ত্রণাধীন জায়গা নদীর তীরে এখনো ডাম্পিং করা হচ্ছে।

নানা অভিযোগে গত মার্চে জেলা বিএনপি তাঁকে শোকজ করে। পরে তাঁর বিরুদ্ধে দলীয় তদন্ত করা হয়। সেই তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে কেন্দ্রীয় কমিটি গতকাল তাঁকে দলীয় সব পদ থেকে অব্যাহতি প্রদান করে বলে জানিয়েছেন দলটির সিলেট জেলা বিএনপির সভাপতি আবদুল কাইয়ূম চৌধুরী।

বালু-পাথর উত্তোলনলুটপাটসিলেট বিভাগজেলার খবরচাঁদাবাজিকোম্পানীগঞ্জ
