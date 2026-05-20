সিলেটে মানব পাচার চক্রের সদস্যসহ গ্রেপ্তার ১৯

সিলেটের গোয়াইনঘাটে থানা-পুলিশ ও বিজিবির পৃথক অভিযানে মানব পাচার চক্রের সদস্যসহ বিভিন্ন মামলায় মোট ১৯ জন আসামিকে আটক করা হয়েছে। আজ বুধবার দুপুরে গ্রেপ্তার আসামিদের আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠায় পুলিশ।
সূত্রে জানা গেছে, একটি চক্রের মাধ্যমে ভারত থেকে অবৈধভাবে বাংলাদেশে মানব পাচার হচ্ছে—এমন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল মঙ্গলবার রাতে উপজেলার হাজিপুর বাজার থেকে মানব পাচার চক্রের সদস্য আল আমিন আহমেদসহ অবৈধ অনুপ্রবেশের সময় ১০ জনকে আটক করেন প্রতাপপুর বিওপির সদস্যরা।
অপর দিকে পৃথক অভিযানে মাদক ও ধর্ষণসহ বিভিন্ন মামলায় আরও ৯ আসামিকে আটক করেছে গোয়াইনঘাট থানার পুলিশ।
বিষয়টি নিশ্চিত করে গোয়াইনঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান জানান, আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
নাটোরের বড়াইগ্রামের বনপাড়া পৌরসভার জন্য ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রায় ২৭ কোটি টাকার বাজেট পেশ করা হয়েছে। আজ বুধবার দুপুরে পৌর মিলনায়তনে আয়োজিত উন্মুক্ত বাজেট সভায় পৌর প্রশাসক ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) জুবায়ের জাহাঙ্গীর এই বাজেট পেশ করেন।৭ মিনিট আগে
রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বেরোবি) ২০২৪-২৫ সেশনের শিক্ষার্থীদের বর্ধিত ভর্তি ফি প্রত্যাহার এবং বিভাগীয় শহরে শিক্ষার্থীদের যাতায়াত সুবিধায় বাস চলাচলের দাবিতে বেরোবি উপাচার্যের কাছে স্মারকলিপি পেশ করেছে শাখা ছাত্রদল।১৮ মিনিট আগে
নেত্রকোনার দুর্গাপুরে কৃষকদের কাছ থেকে ৪২ কেজি ধান নিয়ে ৪০ কেজির দাম দেওয়ার অভিযোগে চার ধান ব্যবসায়ীকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। অভিযানে মোট ৮০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয়েছে।২১ মিনিট আগে
ঢাকার কেরানীগঞ্জে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ অবৈধ রেণু জব্দ করেছে উপজেলা মৎস্য অফিস। বুধবার (২০ মে) সকালে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের কেরানীগঞ্জ অংশে দুটি ট্রাক তল্লাশি করে ৭৫ ড্রামে রাখা রেণু জব্দ করা হয়। জব্দ করা রেণু পোনার মূল্য প্রায় ১৫ লাখ টাকা। এ সময় মালিকপক্ষের কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।২৪ মিনিট আগে