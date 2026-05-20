Ajker Patrika
সিলেট

সিলেটে মানব পাচার চক্রের সদস্যসহ গ্রেপ্তার ১৯

গোয়াইনঘাট (সিলেট) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি

সিলেটের গোয়াইনঘাটে থানা-পুলিশ ও বিজিবির পৃথক অভিযানে মানব পাচার চক্রের সদস্যসহ বিভিন্ন মামলায় মোট ১৯ জন আসামিকে আটক করা হয়েছে। আজ বুধবার দুপুরে গ্রেপ্তার আসামিদের আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠায় পুলিশ।

সূত্রে জানা গেছে, একটি চক্রের মাধ্যমে ভারত থেকে অবৈধভাবে বাংলাদেশে মানব পাচার হচ্ছে—এমন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল মঙ্গলবার রাতে উপজেলার হাজিপুর বাজার থেকে মানব পাচার চক্রের সদস্য আল আমিন আহমেদসহ অবৈধ অনুপ্রবেশের সময় ১০ জনকে আটক করেন প্রতাপপুর বিওপির সদস্যরা।

অপর দিকে পৃথক অভিযানে মাদক ও ধর্ষণসহ বিভিন্ন মামলায় আরও ৯ আসামিকে আটক করেছে গোয়াইনঘাট থানার পুলিশ।

বিষয়টি নিশ্চিত করে গোয়াইনঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান জানান, আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

