কেরানীগঞ্জে ১৫ লাখ টাকার রেণু জব্দ, নদীতে অবমুক্ত

ঢাকার কেরানীগঞ্জে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ অবৈধ রেণু জব্দ করেছে উপজেলা মৎস্য অফিস। বুধবার (২০ মে) সকালে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের কেরানীগঞ্জ অংশে দুটি ট্রাক তল্লাশি করে ৭৫ ড্রামে রাখা রেণু জব্দ করা হয়। জব্দ করা রেণু পোনার মূল্য প্রায় ১৫ লাখ টাকা। এ সময় মালিকপক্ষের কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।
কেরানীগঞ্জ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কারিশমা আহমেদ জাকসি বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে চট্টগ্রাম থেকে খুলনায় নেওয়ার পথে রেণুগুলো জব্দ করা হয়। পরে এসব রেণু ধলেশ্বরী নদীতে অবমুক্ত করা হয়েছে।
কারিশমা আহমেদ বলেন, কর্ণফুলী নদী থেকে অবৈধভাবে সংগ্রহ করা এসব রেণু খুলনায় পাচার করা হচ্ছিল। দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানা-পুলিশের সহযোগিতায় অভিযানটি পরিচালনা করা হয়।
কারিশমা আহমেদ জানান, কেরানীগঞ্জ দীর্ঘদিন ধরে চোরাকারবারিদের অন্যতম রুট হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এ কারণে এই পথে নিয়মিত নজরদারি ও টহল কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। অবৈধভাবে রেণু পরিবহন ও পাচার ঠেকাতে এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
