ধর্ম নিয়ে কটূক্তির অভিযোগ, সাতক্ষীরায় স্কুলশিক্ষক আটক

সাতক্ষীরায় ধর্ম নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে এক শিক্ষককে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। মঙ্গলবার (১৯ মে) দুপুরে এই ঘটনা ঘটে।
আটক ওই শিক্ষক সদর উপজেলার একটি গ্রামের বাসিন্দা ও স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক।
ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জানান, গতকাল সোমবার নবম শ্রেণির ক্লাসে ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে ধর্ম নিয়ে কটূক্তির অভিযোগ ওঠে। বিষয়টি জানাজানি হলে স্থানীয় বাসিন্দারা আজ মঙ্গলবার বিদ্যালয়ে আসেন। পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠলে সদর থানা-পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে ওই শিক্ষককে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।
সাতক্ষীরা সদর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মো. জাহিদুল আলম বলেন, ওই শিক্ষককে আটক করে থানায় আনা হয়েছে। অভিযোগের বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।
তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও এর ব্যবহারিক প্রয়োগ বিষয়ে রাজশাহীতে দিনব্যাপী অংশীজন প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন, তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন হলে রাষ্ট্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা আরও শক্তিশালী হবে।৪২ মিনিট আগে
বগুড়ায় ওমরাহ হজে পাঠানোর নামে ১৫ জনের কাছ থেকে প্রায় ২০ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে একটি হজ এজেন্সির পরিচালককে গ্রেপ্তার করেছে পিবিআই। আদালতে তিনি অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ স্বীকার করে জবানবন্দি দিয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে
১০ মাসের বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধ এবং চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন টিকাদান কর্মসূচির কাজে নিয়োজিত ইপিআই পোর্টাররা।১ ঘণ্টা আগে
আমাদের নারীরা কাজ শিখছে, অভিজ্ঞতা অর্জন করছে। খুব কম বয়সে তাদের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। এরপর যখন তারা মা হচ্ছে, বাচ্চাকে কই রাখবো, সেই চিন্তা থেকে অনেকে চাকরি ছেড়ে দিচ্ছে। এতে দেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং নারীরা কর্মক্ষেত্র থেকে সরে যাচ্ছেন...১ ঘণ্টা আগে