Ajker Patrika
সাতক্ষীরা

ধর্ম নিয়ে কটূক্তির অভিযোগ, সাতক্ষীরায় স্কুলশিক্ষক আটক

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
আপডেট : ১৯ মে ২০২৬, ২২: ৫৯
সাতক্ষীরায় ধর্ম নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে এক শিক্ষককে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। মঙ্গলবার (১৯ মে) দুপুরে এই ঘটনা ঘটে।

আটক ওই শিক্ষক সদর উপজেলার একটি গ্রামের বাসিন্দা ও স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক।

ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জানান, গতকাল সোমবার নবম শ্রেণির ক্লাসে ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে ধর্ম নিয়ে কটূক্তির অভিযোগ ওঠে। বিষয়টি জানাজানি হলে স্থানীয় বাসিন্দারা আজ মঙ্গলবার বিদ্যালয়ে আসেন। পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠলে সদর থানা-পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে ওই শিক্ষককে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

সাতক্ষীরা সদর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মো. জাহিদুল আলম বলেন, ওই শিক্ষককে আটক করে থানায় আনা হয়েছে। অভিযোগের বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।

