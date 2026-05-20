৪২ কেজি ধান নিয়ে ৪০ কেজির দাম, দুর্গাপুরে ৪ ব্যবসায়ীকে জরিমানা

নেত্রকোনার দুর্গাপুরে কৃষকদের কাছ থেকে ৪২ কেজি ধান নিয়ে ৪০ কেজির দাম দেওয়ার অভিযোগে চার ধান ব্যবসায়ীকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ বুধবার (২০ মে) দুপুরে পৌরশহরের ধানমহাল এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. মিজানুর রহমান।
অভিযান সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে কৃষকেরা বাজারে ৪২ কেজি ধান নিয়ে এলেও ব্যবসায়ীরা তাদের ৪০ কেজির মূল্য পরিশোধ করছিলেন। এতে কৃষকেরা ন্যায্য মূল্য ও পরিমাণ থেকে বঞ্চিত হয়ে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ছিলেন।
এ অভিযোগের ভিত্তিতে পরিচালিত অভিযানে শ্রীদাম প্রসাদ, ঝুটন সাহা, দেবল দে ও প্রবীর সাহা নামে চার ব্যবসায়ীর প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা করে মোট ৮০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এ সময় ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম থেকে বিরত থাকতে অন্যান্য ব্যবসায়ীদেরও সতর্ক করা হয়।
উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. মিজানুর রহমান বলেন, “এর আগে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করে সতর্ক করা হয়েছিল। তারপরও অনিয়ম বন্ধ না হওয়ায় অভিযান চালানো হয়েছে। অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় চার ব্যবসায়ীকে জরিমানা করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।”
নাটোরের বড়াইগ্রামের বনপাড়া পৌরসভার জন্য ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রায় ২৭ কোটি টাকার বাজেট পেশ করা হয়েছে। আজ বুধবার দুপুরে পৌর মিলনায়তনে আয়োজিত উন্মুক্ত বাজেট সভায় পৌর প্রশাসক ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) জুবায়ের জাহাঙ্গীর এই বাজেট পেশ করেন।৬ মিনিট আগে
রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বেরোবি) ২০২৪-২৫ সেশনের শিক্ষার্থীদের বর্ধিত ভর্তি ফি প্রত্যাহার এবং বিভাগীয় শহরে শিক্ষার্থীদের যাতায়াত সুবিধায় বাস চলাচলের দাবিতে বেরোবি উপাচার্যের কাছে স্মারকলিপি পেশ করেছে শাখা ছাত্রদল।১৮ মিনিট আগে
ঢাকার কেরানীগঞ্জে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ অবৈধ রেণু জব্দ করেছে উপজেলা মৎস্য অফিস। বুধবার (২০ মে) সকালে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের কেরানীগঞ্জ অংশে দুটি ট্রাক তল্লাশি করে ৭৫ ড্রামে রাখা রেণু জব্দ করা হয়। জব্দ করা রেণু পোনার মূল্য প্রায় ১৫ লাখ টাকা। এ সময় মালিকপক্ষের কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।২৪ মিনিট আগে
সিলেটের গোয়াইনঘাটে থানা-পুলিশ ও বিজিবির পৃথক অভিযানে মানব পাচার চক্রের সদস্যসহ বিভিন্ন মামলায় মোট ১৯ জন আসামিকে আটক করা হয়েছে। আজ বুধবার দুপুরে গ্রেপ্তার আসামিদের আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠায় পুলিশ।২৬ মিনিট আগে