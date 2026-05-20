রাজশাহীর বিল নেপালপাড়া গ্রামকে মৌপতঙ্গের জন্য ‘পরাগবান্ধব এলাকা’ ঘোষণা

রাজশাহীর পবা উপজেলার দর্শনপাড়া ইউনিয়নের বিল নেপালপাড়া গ্রামকে মৌপতঙ্গের জন্য ‘পরাগবান্ধব এলাকা’ ঘোষণা করা হয়েছে। বিশ্ব মৌপতঙ্গ দিবস উপলক্ষে আজ বুধবার আয়োজিত এক কর্মসূচি থেকে স্থানীয় গ্রামবাসী এই ঘোষণা দেন।
এ সময় গ্রামবাসী কৃষিকাজে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার না করার অঙ্গীকার করেন। পাশাপাশি দেশের সব অঞ্চলকে পরাগবান্ধব এলাকা ঘোষণার দাবি জানিয়ে কৃষিপ্রতিবেশ সংরক্ষণ ও স্থানীয় কৃষিচর্চা সম্প্রসারণে সরকারি উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান তাঁরা।
উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান বারসিক, বরেন্দ্র ইয়ুথ ফোরাম ও বিল নেপালপাড়া নারী সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহারের কারণে মৌমাছিসহ পরাগবাহী পতঙ্গ দ্রুত কমে যাচ্ছে। এর ফলে পরাগায়ন ব্যাহত হচ্ছে, কমছে ফসল উৎপাদন এবং হুমকির মুখে পড়ছে জীববৈচিত্র্য।
অনুষ্ঠানে কিষানি গোলাপজান বেগম, কৃষক আব্দুস সালাম ও কিষানি সুলতানা খাতুন প্রাকৃতিক কৃষি, জৈব বালাইনাশকের ব্যবহার এবং মৌপতঙ্গ সংরক্ষণে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তাঁরা বলেন, মৌপতঙ্গ রক্ষায় সচেতনতা ও পরিবেশবান্ধব কৃষিচর্চার বিকল্প নেই।
অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বারসিক রাজশাহীর সহযোগী প্রোগ্রাম অফিসার তৌহিদুল ইসলাম। বরেন্দ্র ইয়ুথ ফোরামের সভাপতি আতিকুর রহমান আতিকও এতে বক্তব্য দেন।
