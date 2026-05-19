Ajker Patrika
ইসলাম

ভাগে কোরবানি দেওয়ার আগে যা জানা জরুরি

ইসলাম ডেস্ক 
ভাগে কোরবানি দেওয়ার আগে যা জানা জরুরি
গরু, মহিষ ও উটের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সাত ভাগে বা সাতজন মিলে কোরবানি করা বৈধ। ছবি: সংগৃহীত

কোরবানি ইসলামের একটি মহান নিদর্শন ও ইবাদত। সামর্থ্য থাকলে একাই একটি পশু কোরবানি করা সবচেয়ে উত্তম। তবে বড় পশুর ক্ষেত্রে অংশীদারত্বের ভিত্তিতে কোরবানি করারও সুযোগ দেওয়া হয়েছে। গরু, মহিষ ও উটের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সাত ভাগে বা সাতজন মিলে কোরবানি করা বৈধ।

হাদিস শরিফে এসেছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

‘গাভি ও উট সাত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোরবানি করা যাবে।’ (সুনানে আবু দাউদ: ২৭৯৯)।

সাহাবায়ে কেরামের আমল থেকেও বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

তবে ভাগে কোরবানি দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ও বিধান রয়েছে, যা না জানলে কোরবানি কবুল না হওয়ার আশঙ্কা থাকে। নিচে এ-সংক্রান্ত জরুরি কয়েকটি বিধান তুলে ধরা হলো:

কোন পশুর বয়স কত হলে কোরবানি করা যাবেকোন পশুর বয়স কত হলে কোরবানি করা যাবে

১. নিয়ত হতে হবে একমাত্র আল্লাহর জন্য

অংশীদারি কোরবানির প্রধান শর্ত হলো—অংশ নেওয়া প্রত্যেকের নিয়ত বা উদ্দেশ্য হতে হবে একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। যদি সাতজনের মধ্যে একজনেরও উদ্দেশ্য শুধু মাংস খাওয়া হয় কিংবা কোনো অমুসলিম এতে শরিক হয়, তবে অন্যদের কোরবানিও সহিহ্ হবে না।

২. অংশীদার মারা গেলে করণীয়

সাতজন মিলে কোনো পশু কেনার পর যদি কোনো একজন অংশীদার মারা যান, তবে তাঁর প্রাপ্তবয়স্ক ওয়ারিশদের (উত্তরাধিকারীদের) অনুমতিসাপেক্ষে তাঁর পক্ষ থেকে কোরবানি করা বৈধ হবে। তবে তাঁরা যদি অনুমতি না দেন, তবে মৃত ব্যক্তির ভাগে কোরবানি হবে না এবং সেই পশুর কোরবানি সহিহ্ হবে না।

৩. পশু কেনার পর শরিক নেওয়া

যৌথ উদ্যোগে কোরবানি করতে চাইলে পশু কেনার আগেই অংশীদার নির্দিষ্ট করে নেওয়া উত্তম।

  • ধনী ব্যক্তির ক্ষেত্রে: কোনো সামর্থ্যবান ব্যক্তি একা কোরবানি করার নিয়তে পশু কেনার পর কাউকে শরিক করতে চাইলে তা করা যাবে (যদিও আগে শরিক নেওয়া ভালো); তবে কেনার সময় ভাগে কোরবানির নিয়ত থাকলে কোনো সমস্যা নেই।
  • দরিদ্র ব্যক্তির ক্ষেত্রে: যে ব্যক্তির ওপর কোরবানি ওয়াজিব নয়, তিনি যদি কোরবানির উদ্দেশ্যে পশু কেনেন, তবে তা আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করা হয়ে যায়। তাই তাঁর জন্য পরে কাউকে শরিক হিসেবে নেওয়া জায়েজ হবে না।
কোরবানির পশুর যেসব সমস্যা থাকলে কোরবানি হবে নাকোরবানির পশুর যেসব সমস্যা থাকলে কোরবানি হবে না

৪. মাংস বণ্টন পদ্ধতি

যৌথ কোরবানির ক্ষেত্রে মাংস সঠিকভাবে ওজন করে বণ্টন করা জরুরি। অনুমানের ওপর ভিত্তি করে বণ্টন করলে কারও অংশ কমবেশি হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে, যা গুনাহের কাজ। বিশেষ করে, যদি সেই পশুতে অসিয়ত বা মানতের কোরবানির অংশ থাকে, তবে মাংস বণ্টনের ক্ষেত্রে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বিষয়:

বিধিনিষেধকোরবানিইসলামঈদুল আজহাআকিকা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অস্ট্রেলিয়ায় স্ত্রী ও দুই প্রতিবন্ধী সন্তানকে হত্যা করে পুলিশে খবর দিলেন বাংলাদেশি

অস্ট্রেলিয়ায় স্ত্রী ও দুই প্রতিবন্ধী সন্তানকে হত্যা করে পুলিশে খবর দিলেন বাংলাদেশি

কোন পশুর বয়স কত হলে কোরবানি করা যাবে

কোন পশুর বয়স কত হলে কোরবানি করা যাবে

সরকারি কর্মীদের জন্য নতুন আইন হচ্ছে

সরকারি কর্মীদের জন্য নতুন আইন হচ্ছে

বিআরটিএর সিদ্ধান্ত: রাইডশেয়ারিংয়ে ভাড়া ঠিক করার সুযোগ হারাল যাত্রী

বিআরটিএর সিদ্ধান্ত: রাইডশেয়ারিংয়ে ভাড়া ঠিক করার সুযোগ হারাল যাত্রী

উদ্ভাবনে বিশ্বে ‘এক নম্বর’ ইসরায়েল: ইলন মাস্ক

উদ্ভাবনে বিশ্বে ‘এক নম্বর’ ইসরায়েল: ইলন মাস্ক

সম্পর্কিত

কোন পশুর বয়স কত হলে কোরবানি করা যাবে

কোন পশুর বয়স কত হলে কোরবানি করা যাবে

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৯ মে ২০২৬

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৯ মে ২০২৬

ঈদুল আজহার নতুন চাঁদ দেখে যে দোয়া পড়বেন

ঈদুল আজহার নতুন চাঁদ দেখে যে দোয়া পড়বেন

জিলহজ মাসের গুরুত্ব, ফজিলত ও করণীয়

জিলহজ মাসের গুরুত্ব, ফজিলত ও করণীয়