জামালগঞ্জ উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ইকবাল গ্রেপ্তার

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি
ইকবাল আল আজাদ। ছবি: সংগৃহীত
ইকবাল আল আজাদ। ছবি: সংগৃহীত

সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জ উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ইকবাল আল আজাদকে বিশেষ ক্ষমতা আইনের মামলায় গ্রেপ্তার করেছে জামালগঞ্জ থানা-পুলিশ।

গতকাল সোমবার (৬ অক্টোবর) দিবাগত রাত ২টার দিকে উপজেলার সাচনা বাজারের নিজ বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ইকবাল আল আজাদ জামালগঞ্জ উপজেলা যুবলীগের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক। তিনি ২০২০ সালের ২০ অক্টোবর জামালগঞ্জ উপজেলা পরিষদের উপনির্বাচনে নৌকা প্রতীকে বিজয়ী হয়েছিলেন। তাঁর পিতা সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ইউসুফ আল আজাদের মৃত্যুর পর শূন্য পদে উপনির্বাচন হয়। সে নির্বাচনে তিনি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন। পতিত সরকারের ২০২৪ সালের মে মাসের সর্বশেষ নির্বাচনে তিনি পরাজিত হয়েছিলেন।

জামালগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, ইকবাল আল আজাদকে বিশেষ ক্ষমতা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আইনি কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

