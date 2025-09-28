সিসিকের সাবেক মেয়র আনোয়ারুজ্জামানের বাড়িতে নোটিশ সাঁটিয়েছে দুদক

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট
সিলেট সিটি করপোরেশনের (সিসিক) সাবেক মেয়র মো. আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) অনুসন্ধান কার্যক্রম চলছে। অনুসন্ধানে তাঁর বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়-বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের তথ্য পাওয়া গেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সম্পদ বিবরণী দাখিল করার জন্য আজ রোববার বিকেলে সাবেক এই মেয়রের দুটি বাসার দরজায় নোটিশ সাঁটিয়েছে দুদক।
দুদকের সহকারী পরিচালক মো. আসাদুজ্জামানের নেতৃত্বে একটি দল আনোয়ারুজ্জামানের সিলেটের বালাগঞ্জ উপজেলার পশ্চিম তিলপাড়া গ্রামের বাড়ি ও নগরের পাঠানটুলার বাসায় দৃশ্যমান জায়গায় ওই নোটিশ সাঁটানো হয়। গত বছরের ৫ আগস্ট থেকে আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী পলাতক রয়েছেন।
আসাদুজ্জামান বলেন, ‘আগামী ২১ কর্মদিবসের মধ্যে আনোয়ারুজ্জামান ও তাঁর স্ত্রীর স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি, দায় এবং আয়ের উৎসের হিসাব দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয়। জমা দেওয়ার পর কমিশনের কাছে সন্তোষজনক মনে হলে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হবে। তবে জমা না দিলে আইন অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
এ বিষয়ে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করা হলে লন্ডনে অবস্থানরত মো. আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমার জ্ঞাত আয়-বহির্ভূত এক টাকার সম্পদ অর্জনের প্রমাণ বের করতে পারলে আমি সঙ্গে সঙ্গে সেই সম্পদ লিখে দেব। আমাকে ভয় দেখাতে এসব নাটক মঞ্চস্থ করছে। আমি বাংলাদেশ তথা সিলেটের মানুষের কল্যাণে কাজ করছি। আমৃত্যু করে যাব। সুতরাং, ভয় দেখিয়ে আমাকে থামানো যাবে না।’
সিলেট সিটি করপোরেশনের (সিসিক) সাবেক মেয়র মো. আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) অনুসন্ধান কার্যক্রম চলছে। অনুসন্ধানে তাঁর বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়-বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের তথ্য পাওয়া গেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সম্পদ বিবরণী দাখিল করার জন্য আজ রোববার বিকেলে সাবেক এই মেয়রের দুটি বাসার দরজায় নোটিশ সাঁটিয়েছে দুদক।
দুদকের সহকারী পরিচালক মো. আসাদুজ্জামানের নেতৃত্বে একটি দল আনোয়ারুজ্জামানের সিলেটের বালাগঞ্জ উপজেলার পশ্চিম তিলপাড়া গ্রামের বাড়ি ও নগরের পাঠানটুলার বাসায় দৃশ্যমান জায়গায় ওই নোটিশ সাঁটানো হয়। গত বছরের ৫ আগস্ট থেকে আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী পলাতক রয়েছেন।
আসাদুজ্জামান বলেন, ‘আগামী ২১ কর্মদিবসের মধ্যে আনোয়ারুজ্জামান ও তাঁর স্ত্রীর স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি, দায় এবং আয়ের উৎসের হিসাব দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয়। জমা দেওয়ার পর কমিশনের কাছে সন্তোষজনক মনে হলে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হবে। তবে জমা না দিলে আইন অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
এ বিষয়ে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করা হলে লন্ডনে অবস্থানরত মো. আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমার জ্ঞাত আয়-বহির্ভূত এক টাকার সম্পদ অর্জনের প্রমাণ বের করতে পারলে আমি সঙ্গে সঙ্গে সেই সম্পদ লিখে দেব। আমাকে ভয় দেখাতে এসব নাটক মঞ্চস্থ করছে। আমি বাংলাদেশ তথা সিলেটের মানুষের কল্যাণে কাজ করছি। আমৃত্যু করে যাব। সুতরাং, ভয় দেখিয়ে আমাকে থামানো যাবে না।’
টাঙ্গাইলে তিতাস গ্যাসের সঞ্চালন লাইনের মূল পাইপ ফেটে যাওয়ার ঘটনায় বিকল্প পদ্ধতিতে গ্যাস ও বিদ্যুৎ-সংযোগ পুনরায় চালু করা হয়েছে। আজ রোববার সন্ধ্যার পর এ কথা জানায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।২৭ মিনিট আগে
আজ রোববার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে মহানগরীর কাশিমপুর থানার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের সুলতান মার্কেট এলাকার কারখানাটিতে হঠাৎ আগুনের সূত্রপাত হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, প্রথমে ধোঁয়া দেখা গেলে কারখানার নিজস্ব অগ্নিনিরাপত্তাকর্মীরা আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু আগুনের তীব্রতা বাড়লে ফায়ার সার্ভিসে খবর দেওয়া হয়।৩৭ মিনিট আগে
অগ্রণী ব্যাংকের ৫১ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে আত্মসাতের অভিযোগে নুরজাহান গ্রুপের চার কর্ণধারসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আজ রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) চট্টগ্রাম-১ সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে মামলা করেন দুদকের প্রধান কার্যালয়ের উপসহকারী পরিচালক মোহাম্মদ শাহ জালাল।১ ঘণ্টা আগে
বরিশালের বাকেরগঞ্জে সোহেল খান (৩৫) নামের এক যুবককে ডাকাত আখ্যা দিয়ে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাতভর নির্যাতন শেষে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। আজ রোববার সকালে উপজেলার চর কবাই এলাকা থেকে পুলিশ তাঁর লাশ উদ্ধার করে। সোহেল ওই এলাকার নুর ইসলাম খানের ছেলে। তাঁর স্বজনদের অভিযোগ, চাষের জন্য তরমুজ খেত না দেওয়ায় পরিকল২ ঘণ্টা আগে