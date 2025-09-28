Ajker Patrika
> সারা দেশ
> সিলেট

সিসিকের সাবেক মেয়র আনোয়ারুজ্জামানের বাড়িতে নোটিশ সাঁটিয়েছে দুদক

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট  
মো. আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত
মো. আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত

সিলেট সিটি করপোরেশনের (সিসিক) সাবেক মেয়র মো. আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) অনুসন্ধান কার্যক্রম চলছে। অনুসন্ধানে তাঁর বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়-বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের তথ্য পাওয়া গেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সম্পদ বিবরণী দাখিল করার জন্য আজ রোববার বিকেলে সাবেক এই মেয়রের দুটি বাসার দরজায় নোটিশ সাঁটিয়েছে দুদক।

দুদকের সহকারী পরিচালক মো. আসাদুজ্জামানের নেতৃত্বে একটি দল আনোয়ারুজ্জামানের সিলেটের বালাগঞ্জ উপজেলার পশ্চিম তিলপাড়া গ্রামের বাড়ি ও নগরের পাঠানটুলার বাসায় দৃশ্যমান জায়গায় ওই নোটিশ সাঁটানো হয়। গত বছরের ৫ আগস্ট থেকে আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী পলাতক রয়েছেন।

আসাদুজ্জামান বলেন, ‘আগামী ২১ কর্মদিবসের মধ্যে আনোয়ারুজ্জামান ও তাঁর স্ত্রীর স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি, দায় এবং আয়ের উৎসের হিসাব দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয়। জমা দেওয়ার পর কমিশনের কাছে সন্তোষজনক মনে হলে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হবে। তবে জমা না দিলে আইন অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

সিসিকের সাবেক মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীর বাড়িতে আজ রোববার বিকেলে নোটিশ সাঁটানোর পর গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন দুদক কর্মকর্তা। ছবি: সংগৃহীত
সিসিকের সাবেক মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীর বাড়িতে আজ রোববার বিকেলে নোটিশ সাঁটানোর পর গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন দুদক কর্মকর্তা। ছবি: সংগৃহীত

এ বিষয়ে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করা হলে লন্ডনে অবস্থানরত মো. আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমার জ্ঞাত আয়-বহির্ভূত এক টাকার সম্পদ অর্জনের প্রমাণ বের করতে পারলে আমি সঙ্গে সঙ্গে সেই সম্পদ লিখে দেব। আমাকে ভয় দেখাতে এসব নাটক মঞ্চস্থ করছে। আমি বাংলাদেশ তথা সিলেটের মানুষের কল্যাণে কাজ করছি। আমৃত্যু করে যাব। সুতরাং, ভয় দেখিয়ে আমাকে থামানো যাবে না।’

বিষয়:

সিলেট বিভাগসিলেট সদরসিলেটসিলেট সিটি করপোরেশনদুদকজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দুর্গাপূজায় অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে বিএনপি নেতার বিতর্কিত মন্তব্য

শিশুকে হত্যা করে সেপটিক ট্যাংকে ফেলে রাখেন স্কুলশিক্ষক চাচি: পুলিশ

হাজি সেলিমের আজিমপুরের বাড়িতে যৌথ বাহিনীর অভিযান, ৬টি বিলাসবহুল গাড়ি উদ্ধার

সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা, যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

গ্যালারিতে বসে দেখার দিন শেষ, আমরা এখন নিজে খেলব: প্রধান উপদেষ্টা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা, যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা, যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

ভারত-পাকিস্তান ‘হাইভোল্টেজ’ ফাইনাল নিয়ে সুপার কম্পিউটার কী বলে

ভারত-পাকিস্তান ‘হাইভোল্টেজ’ ফাইনাল নিয়ে সুপার কম্পিউটার কী বলে

গ্যালারিতে বসে দেখার দিন শেষ, আমরা এখন নিজে খেলব: প্রধান উপদেষ্টা

গ্যালারিতে বসে দেখার দিন শেষ, আমরা এখন নিজে খেলব: প্রধান উপদেষ্টা

দুর্গাপূজায় অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে বিএনপি নেতার বিতর্কিত মন্তব্য

দুর্গাপূজায় অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে বিএনপি নেতার বিতর্কিত মন্তব্য

ইপিআই কার্যক্রম: শিশুদের টিকার সংকট

ইপিআই কার্যক্রম: শিশুদের টিকার সংকট

সম্পর্কিত

তিতাসের পাইপে ফাটল: টাঙ্গাইলে বিকল্প পদ্ধতিতে গ্যাস ও বিদ্যুৎ-সংযোগ চালু

তিতাসের পাইপে ফাটল: টাঙ্গাইলে বিকল্প পদ্ধতিতে গ্যাস ও বিদ্যুৎ-সংযোগ চালু

গাজীপুরে পোশাক কারখানায় আগুন

গাজীপুরে পোশাক কারখানায় আগুন

সিসিকের সাবেক মেয়র আনোয়ারুজ্জামানের বাড়িতে নোটিশ সাঁটিয়েছে দুদক

সিসিকের সাবেক মেয়র আনোয়ারুজ্জামানের বাড়িতে নোটিশ সাঁটিয়েছে দুদক

অর্থ আত্মসাৎ: নুরজাহান গ্রুপের ৪ কর্ণধারসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

অর্থ আত্মসাৎ: নুরজাহান গ্রুপের ৪ কর্ণধারসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা