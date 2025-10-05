Ajker Patrika
সিলেটে পুলিশের ওপর ট্রাকশ্রমিকদের হামলা, ৫ পুলিশ আহত

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় চেকপোস্টে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যদের ওপর হামলা। ছবি: আজকের পত্রিকা
সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় চেকপোস্টে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। আজ রোববার সকালে উপজেলা পরিষদ গেটের সামনের চেকপোস্টে এ ঘটনা ঘটে। এতে ৫ পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। উপজেলা ট্রাকশ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মাহফুজ আহমদের নেতৃত্বে ট্রাক শ্রমিকনেতা ও শ্রমিকেরা এ হামলা করেছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।

আহত পুলিশ সদস্যরা হলেন কোম্পানীগঞ্জ থানার এএসআই আব্দুল হামিদ, কনস্টেবল আজিজুর রহমান, দীপংকর হাজং, শহীদ আহমেদ ও মাসেক মিয়া। এ ঘটনায় মাহফুজকে প্রধান করে ১৫ জনের নামোল্লেখ করে অজ্ঞাতনামা ৭০-৮০ জনকে আসামি করে মামলা করা হয়েছে।

জানা গেছে, রোববার সকালে নিয়মিত গাড়ি চেক করার সময় পুলিশ একটি ট্রাক আটক করে। পরে ওই ট্রাক ছাড়িয়ে নিতে এসে সেখানে পুলিশ সদস্যদের ওপর হামলা করেন উপজেলা ট্রাকশ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মাহফুজ আহমদ। তিনি সেখানে বাসে করে তাঁর শ্রমিক ও নেতাদের নিয়ে এসে পুলিশের ওপর হামলা করেন। একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, শ্রমিকনেতা মাহফুজ বাস থেকে নেমেই পুলিশের ওপর হামলে পড়েন। দুজনকে ধাক্কা দিতেও তাঁকে দেখা যায়। এ সময়ই ওই ট্রাকটি ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

পুলিশ জানায়, অবৈধ বালুপাথর পরিবহনের বিরুদ্ধে উপজেলা পরিষদ গেটের সামনে পুলিশ নিয়মিত চেকপোস্ট বসিয়ে দায়িত্ব পালন করে আসছে। প্রতিদিনের মতো রোববার সকালে বালুবোঝাই একটি ট্রাক আটক করা হয়। বালুর বৈধ কাগজ দেখতে চাইলে বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়ান ট্রাকের ড্রাইভার। এর কিছুক্ষণ পর সাদাপাথর পরিবহনের একটি বাসে করে ৩০-৪০ জন এসে পুলিশের ওপর হামলা করে ট্রাক দুটি ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এ সময় ৫ পুলিশ সদস্য আহত হন। পরে তাঁদের কোম্পানীগঞ্জ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। আর এ সময় তাঁদের কাছ থেকে ট্রাকটি ছিনিয়ে নেন শ্রমিকনেতারা।

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় চেকপোস্টে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যদের ওপর হামলা। ছবি: আজকের পত্রিকা
এ বিষয়ে জানতে চাইলে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা ট্রাকশ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মাহফুজ আহমদ বলেন, ‘কোম্পানীগঞ্জ থানার ওসির নেতৃত্বে এখানে চাঁদা আদায় করার জন্য চেকপোস্ট বসানো হয়েছে। আমাদের এক শ্রমিক মাটিভর্তি ট্রাক নিয়ে যাচ্ছিল। তখন পুলিশ সেটা যেতে না দিয়ে আটকে দেয়। তখন পুলিশ বলে ৫ হাজার টাকা দিলে ট্রাক ছাড়ব, না হলে না। পরে আমাদের চালক আমাকে ফোন দিলে আমরা সেখানে গিয়ে এ বিষয়ে কথা বলি, তখন পুলিশ আমাদের সঙ্গে হাতাহাতি করে। এ সময় ওই ট্রাকচালক তাঁর ট্রাক নিয়ে চলে যান।’

এ বিষয়ে চেকপোস্টে দায়িত্ব পালন করা থানার এএসআই আব্দুল হামিদ বলেন, ‘আমরা চেকপোস্টে দায়িত্ব পালনকালে বালু নিয়ে একটি ট্রাক আসে। তাকে বৈধ বালুর কাগজপত্র দেখাতে বললে সে দেখাতে পারেনি। পরে আমরা ট্রাকটিকে আটকে সেখানে রাখি। পরে দেখলাম ওই চালক কাকে ফোন দিচ্ছে আর এর ১৫-২০ মিনিট পর ট্রাক শ্রমিকনেতা মাহফুজের নেতৃত্বে একদল লোক এসে আমাদের ওপর হামলা করে। সেখানে আমরা ৫ জন আহত হয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গিয়ে চিকিৎসা নেই। উপজেলার লিজবহির্ভূত ধলাই নদসহ বিভিন্ন জায়গা থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করে ও অবৈধ পাথর বিক্রি করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। সেগুলো এই চেকপোস্টের মাধ্যমে আটক করা হয়। সাদাপাথর লুট ঠেকাতে এই অভিযান চলমান।’

কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রতন শেখ বলেন, বালু ও পাথরবোঝাই দুটি ট্রাক আটক করে বালুপাথর ও গাড়ির কাগজপত্র পুলিশ দেখতে চাইলে চালকেরা দেখাতে পারেননি। পরে ওই চালক ট্রাকশ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মাহফুজ আহমদকে খবর দেন। কিছুক্ষণ পর মাহফুজের নেতৃত্বে দুই গাড়ি শ্রমিক এসে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যদের ওপর হামলা করে গাড়ি নিয়ে যান। তাঁরা চাচ্ছেন এখানে যাতে পুলিশের কোনো চেকপোস্ট না থাকে। পুলিশ কেন তাঁদের কাছে টাকা চাইবে? সাদাপাথর লুট ও অবৈধ বালু উত্তোলন ঠেকাতে পুলিশ কাজ করছে।’

সিলেট জেলাপুলিশসিলেট বিভাগআহতহামলাজেলার খবরকোম্পানীগঞ্জ (সিলেট)
