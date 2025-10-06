Ajker Patrika
সিলেটে ১৫ দিনব্যাপী এশিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট  
সিলেটের সুবিদবাজার এলাকার একটি কনভেনশন সেন্টারের প্রাঙ্গণে আজ সোমবার ১৫ দিনব্যাপী এশিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার উদ্বোধন করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
সিলেটের সুবিদবাজার এলাকার একটি কনভেনশন সেন্টারের প্রাঙ্গণে আজ সোমবার ১৫ দিনব্যাপী এশিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার উদ্বোধন করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিলেটে প্রথমবারের মতো ১৫ দিনব্যাপী এশিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা শুরু হয়েছে। আজ সোমবার (৬ অক্টোবর) নগরের সুবিদবাজার এলাকার একটি কনভেনশন সেন্টারের প্রাঙ্গণে এই মেলার উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার আবদুল কুদ্দুছ চৌধুরী মেলার উদ্বোধন করেন।

মেলার আয়োজক ও মিয়া ট্রেড ইন্টারন্যাশনালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ইসহাক মিয়ার সভাপতিত্বে জান্নাতুল নাজনীন আশার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, সিলেট উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি লুবানা ইয়াছমিন শম্পা ও ভারতের ব্যবসায়ী মিরাজ কাশ্মীর।

মেলায় ভারত, পাকিস্তান, থাইল্যান্ড, নেপাল, ইরানসহ দেশি-বিদেশি শতাধিক স্টল রয়েছে। আজ থেকে শুরু হয়ে ২০ অক্টোবর পর্যন্ত মেলাটি চলবে। মেলার প্রবেশমূল্য ২০ টাকা। সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত মেলা চলবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে পুলিশ কমিশনার আবদুল কুদ্দুছ চৌধুরী বলেন, ‘এই আয়োজন আমাদের উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের জন্য একটা মহা সম্ভাবনার দুয়ার। সিলেটে প্রথমবারের মতো এই মেলা নিঃসন্দেহে এই অঞ্চলকে অর্থনীতি, ব্যবসা ও পর্যটনের জন্য একটা যুগান্তকারী পদক্ষেপ। মেলার মাধ্যমে দেশি-বিদেশি উদ্যোক্তারা একই প্ল্যাটফর্মে এসে নিজেদের পণ্যের ও সেবার পরিচয় করার সুযোগ পাচ্ছেন। এর ফলে ব্যবসার প্রসার নয়, পারস্পরিক সম্পর্ক ও প্রযুক্তি বিনিময় হচ্ছে। এই আয়োজন আমাদের তরুণ উদ্যোক্তাদের অনুপ্রাণিত করবে এবং দেশের রপ্তানি বাণিজ্যকে বহুদূরে এগিয়ে নিয়ে যাবে। মেলার মাধ্যমে অনেক নারী উদ্যোক্তা বের হবে।’ সিলেট শহরকে শিল্পায়ন নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধার আশ্বাস দেন তিনি।

সিলেট বিভাগসিলেট সদরসিলেটবাণিজ্য মেলাজেলার খবরব্যবসা
উপদেষ্টাদের অনেকে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ করেছেন, তাঁরা ‘সেফ এক্সিট’ খুঁজছেন— নাহিদের মন্তব্যে আলোচনার ঝড়

রপ্তানি আয়ে মার্কিন শুল্কের খাঁড়া, তৈরি পোশাকের বাজারে বাড়ছে প্রতিযোগিতা

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: গণভোটে একমত দলগুলো

পুলিশের অভিযানে হামলা, বাড়াচ্ছে দুশ্চিন্তা

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম লাইফ সাপোর্টে

ফানুসে ফিলিস্তিন মুক্তির বার্তা

চাঁদাবাজির অভিযোগ নিয়ে থানায় খন্দকার দেলোয়ারের পুত্রবধূ

টুঙ্গিপাড়ায় দুই গ্রামবাসীর সংঘর্ষ, আহত ১৫

সিলেটে ১৫ দিনব্যাপী এশিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা শুরু

