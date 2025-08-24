এবার জাফলং থেকে লুণ্ঠিত পাথর নিজ উদ্যোগে ফেরত দেওয়ার নির্দেশ

গোয়াইনঘাট (সিলেট) প্রতিনিধি
সিলেটের কোম্পানীগঞ্জের সাদাপাথরের পর এবার গোয়াইনঘাটের পর্যটনকেন্দ্র জাফলং জিরো পয়েন্ট থেকে লুট হওয়া পাথর ফেরত দেওয়ার জরুরি নির্দেশ দিয়েছে জেলা প্রশাসন। আজ রোববার প্রশাসনের পক্ষ থেকে জাফলং এলাকায় এ বিষয়ে মাইকে প্রচার চালানো হয়।
গোয়াইনঘাটের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রতন কুমার অধিকারী জরুরি নির্দেশনা জারির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
নির্দেশনায় বলা হয়েছে, জাফলং জিরো পয়েন্ট থেকে লুট করা পাথর ২৬ আগস্ট (মঙ্গলবার) বিকেল ৫টার মধ্যে নিজ উদ্যোগে বল্লাঘাট মসজিদের নিচে নদীর পারে ফেরত পাঠাতে হবে। নির্দেশনায় আরও বলা হয়, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাথর ফেরত না দিলে অবৈধভাবে পাথর ক্রয়-বিক্রয়, সংরক্ষণ ও পরিবহনের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
গোয়াইনঘাটের ইউএনও রতন কুমার অধিকারী সর্বসাধারণকে প্রশাসনের জরুরি নির্দেশনা মেনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লুট হওয়া পাথর ফেরত দেওয়ার আহ্বানও জানান।
সিলেটের কোম্পানীগঞ্জের সাদাপাথরের পর এবার গোয়াইনঘাটের পর্যটনকেন্দ্র জাফলং জিরো পয়েন্ট থেকে লুট হওয়া পাথর ফেরত দেওয়ার জরুরি নির্দেশ দিয়েছে জেলা প্রশাসন। আজ রোববার প্রশাসনের পক্ষ থেকে জাফলং এলাকায় এ বিষয়ে মাইকে প্রচার চালানো হয়।
গোয়াইনঘাটের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রতন কুমার অধিকারী জরুরি নির্দেশনা জারির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
নির্দেশনায় বলা হয়েছে, জাফলং জিরো পয়েন্ট থেকে লুট করা পাথর ২৬ আগস্ট (মঙ্গলবার) বিকেল ৫টার মধ্যে নিজ উদ্যোগে বল্লাঘাট মসজিদের নিচে নদীর পারে ফেরত পাঠাতে হবে। নির্দেশনায় আরও বলা হয়, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাথর ফেরত না দিলে অবৈধভাবে পাথর ক্রয়-বিক্রয়, সংরক্ষণ ও পরিবহনের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
গোয়াইনঘাটের ইউএনও রতন কুমার অধিকারী সর্বসাধারণকে প্রশাসনের জরুরি নির্দেশনা মেনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লুট হওয়া পাথর ফেরত দেওয়ার আহ্বানও জানান।
ডিটেইল এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ) ২০২২—২০৩৫ স্থগিত করে ঢাকা মহানগর ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ২০০৮-এর আলোকে নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দাবি জানিয়েছে ঢাকা সিটি ল্যান্ড ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন। অন্যথায় আন্তর্জাতিক আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সংগঠনটির নেতারা। তাঁদের অভিযোগ, নতুন ড্যাপের কারণে ঢাকার দুই লাখেরও২ মিনিট আগে
৩৫ বছর পর চলতি সপ্তাহের মধ্যেই ঘোষণা হতে যাচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনের তফসিল। এরই মধ্যে নির্বাচন কমিশনের সার্বিক প্রস্তুতিও শেষের পথে। দ্রুতই প্রকাশ করা হবে নির্বাচনের আচরণবিধিও।১৯ মিনিট আগে
মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলায় একটি উচ্চবিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে পাঠদান চলাকালে সিলিং ফ্যান খুলে পড়ে এক ছাত্রী আহত হয়েছে। তার নাম আফরোজা আক্তার (১৪)। আজ রোববার সকালে অগ্রণী উচ্চবিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ক্লাস চলাকালে এ ঘটনা ঘটে।২৪ মিনিট আগে
বাগেরহাট-৪ আসন বিলুপ্তি ও বাগেরহাট-৩ আসন বিভাজনের প্রতিবাদে জেলা জুড়ে শুরু হয়েছে সর্বাত্মক অবরোধ কর্মসূচি। আজ রোববার (২৪ আগস্ট) ভোর ৫টা থেকে শুরু হওয়া এ অবরোধ চলবে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। অবরোধের কারণে সড়ক ও নৌপথে সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ রয়েছে।৩১ মিনিট আগে