হবিগঞ্জে ৬০ কেজি গাঁজাসহ গ্রেপ্তার ১

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি   
হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলায় র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)-এর একটি দল ৬০ কেজি গাঁজাসহ এক মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে।

শনিবার (২২ নভেম্বর) ভোররাতে র‍্যাব-৯, সিপিসি-৩, হবিগঞ্জ ক্যাম্পের একটি দল তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

র‍্যাব জানায়, মাধবপুর থানাধীন রসুলপুর এলাকার একটি ঘরে কয়েকজন মাদক কারবারি গাঁজা ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে অবস্থান করে। খবর পেয়ে র‍্যাবের একটি দল সেখানে পৌঁছালে মো. ইব্রাহিম মিয়া টিটু নামে এক ব্যক্তি পালানোর চেষ্টা করলে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তিনি রসুলপুর এলাকার রফিকুল ইসলামের ছেলে। জিজ্ঞাসাবাদে টিটু স্বীকার করে যে তাঁর হেফাজতে থাকা সাতটি পাটের বস্তায় গাঁজা রয়েছে। পরে বস্তাগুলো তল্লাশি করে ৬০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

র‍্যাব-৯-এর মিডিয়া অফিসার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কে এম শহিদুল ইসলাম সোহাগ জানান, মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়নে র‍্যাবের গোয়েন্দা তৎপরতা ও অভিযান অব্যাহত থাকবে।

