সিলেটে বালু-পাথর তোলা, পরিবহন ও বিক্রি নিষিদ্ধ করে আদেশ জারি

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেটের জেলা প্রশাসকের জারি করা অফিস আদেশ। ছবি: সংগৃহীত
সিলেটে অবৈধভাবে বালু ও পাথর উত্তোলন, সংরক্ষণ, পরিবহন ও বিক্রি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে জেলা প্রশাসন। আজ বুধবার বিকেলে সিলেটের জেলা প্রশাসক মো. সারওয়ার আলম এ বিষয়ে অফিস আদেশ জারি করেছেন। নিষেধাজ্ঞা অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও অফিস আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে।

আদেশের বিষয়টি আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন সিলেটের জেলা প্রশাসক সারওয়ার আলম।

এর আগে জেলার বিভিন্ন উপজেলায় লুট করা পাথর জমা দিতে প্রশাসন তিন দিনের সময় বেঁধে দিয়েছিল। গতকাল মঙ্গলবার সেই সময় শেষ হয়েছে।

এদিকে আজ জৈন্তাপুর উপজেলায় পাথর লুটের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে একজনকে এক মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, এখন পর্যন্ত প্রায় ২৬ লাখ ঘনফুট পাথর জব্দ করা হয়েছে, যার মধ্যে সাড়ে ৬ লাখ ঘনফুট পাথর লোকজন স্বেচ্ছায় ফেরত দিয়েছেন। বাকি প্রায় সাড়ে ১৯ লাখ ঘনফুট পাথর উদ্ধার করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ১১ লাখ ঘনফুট পাথর প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এ কাজে প্রতিদিন ৫০০ শ্রমিক, ৪০০ নৌকা, ৩০০-এর অধিক ট্রাক কাজ করছে বলেও জানানো হয়। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে বাকি পাথর পুনঃস্থাপন করা হবে।

কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ রবিন মিয়া বলেন, ‘আমাদের আলটিমেটাম শেষ হয়েছে। এখন থেকে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আর কোনো উদ্ধার অভিযান হবে না।’

সিলেট জেলানিষিদ্ধলুটপাটজৈন্তাপুরসিলেট বিভাগসিলেটজেলার খবরকোম্পানীগঞ্জ (সিলেট)
