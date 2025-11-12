নদী থেকে হাত-পা বাঁধা গরু ব্যবসায়ীসহ ২ জনের লাশ উদ্ধার

সিরাজগঞ্জ ও তাড়াশ প্রতিনিধি
সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ ও উল্লাপাড়া উপজেলায় ফুলজোড় নদী থেকে দুজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বুধবার সকালে লাশ দুটি উদ্ধার করে পুলিশ।
মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হলেন রায়গঞ্জের গরু ব্যবসায়ী আব্দুল লতিফ। তাঁর লাশ হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পাওয়া গেছে। অন্যজনের পরিচয় মেলেনি।
মৃত আব্দুল লতিফ রায়গঞ্জ উপজেলার চরফরিদপুর গ্রামের আমিনুল ইসলামের ছেলে। গত রোববার রাতে তিনি নিখোঁজ হন। আজ ভোরে স্থানীয় বাসিন্দারা ফুলজোড় নদীতে লাশ ভাসতে দেখে পুলিশে খবর দেন। পরে সলঙ্গা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।
সলঙ্গা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মনোজিৎ কুমার নন্দী জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তাঁকে হত্যা করে নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছে। মরদেহের হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পাওয়া গেছে। তিনি আরও জানান, ময়নাতদন্তের জন্য লাশ সিরাজগঞ্জ শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
অন্যদিকে, উল্লাপাড়া থানার ডিউটি অফিসার এএসআই মো. কামরুজ্জামান আজকের পত্রিকাকে জানান, আজ সকাল ১০টার দিকে সিরাজগঞ্জ–পাবনা মহাসড়কের উল্লাপাড়া উপজেলার চকিদহ সেতুর নিচে ফুলজোড় নদীতে ভাসমান একটি লাশ স্থানীয় বাসিন্দারা দেখে পুলিশে খবর দেন। তাঁর নাম-পরিচয় এখনো পাওয়া যায়নি।
ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
নাশকতার অভিযোগে হওয়া মামলায় ঠাকুরগাঁওয়ের হরিপুর উপজেলা আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের তিন নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে পুলিশ তাঁদের নিজ এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের আজ বুধবার দুপুরে ঠাকুরগাঁও বিচারিক আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
ঘটনাটি নিশ্চিত করেন হরিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ জাকারিয়া মণ্ডল। তিনি বলেন, আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটানো ও নাশকতার আশঙ্কায় অভিযান চালিয়ে ওই তিন নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
ওসি আরও বলেন, ১৩ নভেম্বরকে ঘিরে পুলিশ বাড়তি সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নাশকতার সুনির্দিষ্ট অভিযোগে মামলা হয়েছে এবং আদালতের মাধ্যমে তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে। কেউ যেন কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটাতে না পারে, সে জন্য পুলিশ সার্বক্ষণিক তৎপর রয়েছে।
গ্রেপ্তার নেতারা হলেন হরিপুর উপজেলার ভাতুরিয়া গ্রামের জমির মণ্ডলের ছেলে ও ভাতুরিয়া ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি নজরুল ইসলাম মণ্ডল (৫০), বেলুয়া গ্রামের আলীম উদ্দিনের ছেলে ও আমগাঁও ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবু তাহের (৫৫) এবং একই গ্রাম (বেলুয়া) ও একই ইউনিয়নের মৃত সলেমানের ছেলে এবং ৩ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান (৫০)।
রংপুর প্রতিনিধি
কখনো পুরুষ আবার কখনো নারী সেনাসদস্য পরিচয়ে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। নারীর বেশ ধারণ করে ও নারীকণ্ঠে কথা বলে ভিডিওকলে বিশ্বাস অর্জনের পর বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে টাকা হাতিয়ে নিতেন। অনেক সময় নারী কেলেঙ্কারিতে ফাঁসানোর ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায় করতেন। এমন অভিযোগে রংপুরে নাজমুল হাসান ওরফে জিম (২৪) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব-১৩।
আজ বুধবার ভোরে র্যাব-১৩ সিপিএসসি রংপুর ক্যাম্পের একটি দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রংপুরের পীরগাছা উপজেলার অভিরাম গ্রামে অভিযান চালিয়ে প্রতারক চক্রের মূল হোতা নাজমুল হাসান ওরফে জিমকে গ্রেপ্তার করে। তিনি ওই এলাকার মো. সাজ্জাদ হোসেন ওরফে জাহিদুল ইসলামের ছেলে। নাজমুল হাসান দীর্ঘদিন ধরে সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়ে অনলাইনে প্রতারণা চালিয়ে আসছিলেন।
র্যাব জানায়, নাজমুল সেনা ইউনিফর্ম পরে ভিডিওকলে নিজেকে সামরিক বাহিনীর সদস্য হিসেবে পরিচয় দিতেন। কখনো জমি কেনাবেচার বিনিয়োগের প্রস্তাব, কখনো বিশেষ সুযোগের প্রলোভন দেখিয়ে তিনি বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নিতেন। তাঁর এমন প্রতারণার ফাঁদে পড়েন কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুর থানার সাওয়ালিয়া এলাকার বাসিন্দা মো. রফিকুল ইসলাম (৪৫)।
সেনাসদস্য পরিচয়ে নাজমুল ও তাঁর সহযোগীরা রাজশাহীতে ১০ কাঠা জমির শেয়ার ক্রয়ের প্রলোভন দেখান। তাঁরা জানান, দুটি শেয়ার তাঁদের নামে ক্রয় করা আছে, যার একটি এক নারী সেনাসদস্যের। সেই প্লট বিক্রির জন্য রফিকুলকে প্রস্তাব দেওয়া হয়। ইউনিফর্ম পরে ভিডিওকলে বিশ্বাস অর্জন করে তাঁর কাছ থেকে ধাপে ধাপে ১৭ লাখ ২৬ হাজার টাকা নেয় প্রতারকেরা। পরে আরও ৫ লাখ টাকা দাবি করলে সন্দেহের সূত্র ধরে তিনি জানতে পারেন, একটি সংঘবদ্ধ প্রতারণা চক্রের খপ্পরে পড়েছেন। এ ঘটনায় কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুর থানায় প্রতারণার মামলা করেন রফিকুল।
গ্রেপ্তারের সময় নাজমুলের কাছ থেকে একটি করে সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম-কমব্যাট ড্রেস, কমব্যাট গেঞ্জি, ফিল্ড ক্যাপ, টাওয়াল, ট্রাউজার, নৌবাহিনীর ইউনিফর্ম ৩ নম্বর সাদা ড্রেস ও নেভি জার্সি ক্যাপ উদ্ধার করা হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন বাহিনীর বিভিন্ন কালারের ক্যানটিন গেঞ্জি ১৫টি এবং ভুয়া এনআইডি কার্ড ৯টি, বাটন মোবাইল পাঁচটি, স্মার্ট মোবাইল একটি, মেয়েদের পরচুলা একগোছা এবং মেকআপ সেট জব্দ করা হয়।
এ বিষয়ে র্যাব-১৩ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও সিনিয়র সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) বিপ্লব কুমার গোস্বামী বলেন, গ্রেপ্তার নাজমুল দীর্ঘদিন ধরে সেনা ও নৌবাহিনীর সদস্য পরিচয়ে প্রতারণা করছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে আরও অভিযোগের অনুসন্ধান চলছে। এ ধরনের প্রতারক চক্রের বিরুদ্ধে র্যাবের গোয়েন্দা নজরদারি ও অভিযান অব্যাহত থাকবে। তাঁকে সংশ্লিষ্ট থানা হস্তান্তর করা হয়েছে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র সেলিনা হায়াৎ আইভীকে হত্যাসহ পৃথক ৫ মামলায় হাইকোর্টের দেওয়া জামিন স্থগিত করা হয়েছে। রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ বুধবার আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি মো. রেজাউল হক এই আদেশ দেন। সেই সঙ্গে এই বিষয়ে শুনানির আগামী ১৭ নভেম্বর দিন ধার্য করা হয়েছে।
রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল অনীক আর হক। আর আইভীর পক্ষে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী সারা হোসেন।
এর আগে পৃথক ৫ মামলায় রুল যথাযথ ঘোষণা করে গত রোববার সেলিনা হায়াৎ আইভীকে জামিন দেন হাইকোর্ট। পরে ওই জামিন স্থগিত চেয়ে আবেদন করে রাষ্ট্রপক্ষ। তাঁর বিরুদ্ধে তিনটি হত্যা ও দুটি মারধর করে মারাত্মক জখমের অভিযোগ আনা হয়েছে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সাবেক স্ত্রী রিয়া মনিকে মারধর ও হত্যাচেষ্টার মামলায় আলোচিত কনটেন্ট ক্রিয়েটর আশরাফুল আলম ওরফে হিরো আলমের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। আজ বুধবার ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ওয়াহিদুজ্জামান পরোয়ানা জারির এই নির্দেশ দেন।
এই মামলার আসামি ও হিরো আলমের সহযোগী আহসান হাবিব সেলিমের বিরুদ্ধেও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত।
বাদী পক্ষের আইনজীবী জিয়াউর রহমান চৌধুরী এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, জামিনের শর্ত ভঙ্গ করে হিরো আলম ও তাঁর সহযোগী আদালতে নিয়মিত হাজির হন না। এ কারণে জামিন বাতিল চেয়ে আবেদন করলে আদালত দুইজনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন।
মামলার অভিযোগ অনুযায়ী, সম্প্রতি হিরো আলম ও বাদী রিয়া মনির মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দেয়। এরপর হিরো আলম বাদীকে তালাক দিয়ে বাসা থেকে বের করে দেন। গত ২১ জুন বাদীর পরিবারের সঙ্গে মীমাংসা করার জন্য হাতিরঝিল থানাধীন এলাকায় একটি বাসায় ডাকা হয়। সেই সময়ে হিরো আলমসহ ১০ / ১২ অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি বাদী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের অকথ্য ভাষায় গালাগাল শুরু করেন। পরে তাঁরা বাদীর বর্তমান বাসায় বেআইনিভাবে প্রবেশ করে কাঠের লাঠি দিয়ে মাথা ও শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাত করেন। এতে বাদীর শরীরে জখম হয়। তাঁর গলায় থাকা ‘দেড় ভরি’ ওজনের স্বর্ণের চেইন চুরি করে নিয়ে যায় বলেও অভিযোগে বলা হয়েছে।
এই ঘটনায় গত ২৩ জুন বাদী রিয়া মনি হাতিরঝিল থানায় মামলাটি করেন।
